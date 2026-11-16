Украина уже несколько дней получает информацию о подготовке россиян к очередной массированной атаке. В числе потенциальных целей остаются объекты энергетики и критической инфраструктуры.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

РФ готовит новые удары по Украине

По его словам, российские стратегические бомбардировщики могут в течение полусуток перелететь на европейскую часть РФ, и оттуда уже готовить новые удары по Украине.

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Игнат подчеркнул, что информация о подготовке атаки поступает уже несколько дней, поэтому для украинских военных такие предупреждения не являются неожиданными.

– Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар. Здесь ничего удивительного нет: они не отказались от своих планов бить по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры, – отметил представитель Воздушных сил, и подчеркнул, что Силы обороны готовятся к отражению атаки.

Юрий Игнат также отметил, что Украина рассчитывает на усиление противовоздушной обороны от международных партнеров. В частности, речь идет о поставках боеприпасов для зенитных пушек и авиации, а также ракет малого и среднего радиуса действия.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил о данных украинской разведки о подготовке Россией новых атак, в том числе с применением баллистических ракет.

Ранее спикер Воздушных сил заявлял, что Россия может выпускать более 300 баллистических ракет в месяц.

В октябре Юрий Игнат подчеркивал, что израсходованных на Ближнем Востоке ракет Patriot Украине могло бы хватить на несколько лет. А там в редких случаях на одну цель запускали до восьми перехватчиков.

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