Украина и Европейский Союз готовят экстренный зимний пакет помощи, в который должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержка транспортного сообщения через Днепр.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Экстренный зимний пакет ЕС для Украины: что известно

Сегодня, 16 ноября, премьер-министр планирует обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ключевые детали зимнего пакета ЕС для Украины.

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— Рассчитываю, что решение будет окончательно согласовано и первые партии необходимого прибудут в Украину как можно скорее, — заявил Корецкий.

По его словам, Украина вместе с Евросоюзом работает над конкретным содержанием пакета помощи, который должен поддержать города и регионы в условиях постоянных российских атак.

Как отметил Корецкий, речь идет о поставках генераторов, зарядных станций, автобусов, а также помощи с мостами и переправами для обеспечения надежного сообщения между берегами Днепра.

Поддержка нужна Киеву, Днепру, Запорожью, Харькову, Одессе и другим украинским городам, которые подвергаются российским ударам.

Премьер-министр подчеркнул, что 15 ноября российские войска атаковали линии электропередачи и подстанции в Запорожской и Днепропетровской областях.

В результате ударов сотни тысяч людей остались без электричества.

Корецкий отметил, что ситуация по-прежнему крайне сложная, а энергетики после каждой атаки прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение.