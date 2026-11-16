На фронте погиб 39-летний Николай Зинько — бывший городской глава Равы-Русской во Львовской области, депутат горсовета, глава Львовской областной организации ВО Свобода и заместитель командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

Трагическое известие о гибели побратима сообщил украинский политик и военнослужащий Олег Тягнибок.

На войне погиб Николай Зинько: биография и факты из жизни

Николай Зинько родился в октябре 1987 года в городе Рава-Русская Львовской области.

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Его мать родилась в Сибири в семье репрессированных. Родителей матери, происходивших из Стрыйщины, советские власти вывезли из-за принадлежности дедового брата к Украинской повстанческой армии (УПА).

Высшее образование Николай Зинько получил на факультете международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Еще со студенческих лет он поддерживал ВО Свобода, а в 2009 году официально стал членом партии.

В политической и общественной деятельности прошел путь от активного участника акций до председателя Рава-Русской городской организации ВО Свобода, а затем возглавил Львовскую областную организацию политической силы.

Также избирался депутатом Рава-Русского городского совета, а в 2015 году занял должность городского главы Рава-Русской.

Боевой путь Николая Зинько

Участие в защите Украины Николай Зинько принимал с самого начала российско-украинской войны.

В течение 2014-2015 годов добровольцем ушел на фронт, служил в добровольческом батальоне Сечь. Оттуда в 2015 году был отозван со службы в связи с избранием городским главой Равы-Русской.

После начала полномасштабного вторжения снова стал на защиту государства в рядах Легиона Свободы. Сначала он проходил службу в ДФТГ Свобода, а затем стал заместителем командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Фото: Николай Зинько

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