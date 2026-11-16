В ночь на 16 ноября (с 18:00 15 ноября) российский враг атаковал территорию Украины 158 ударными беспилотниками типа Shahed, из них 77 – реактивные.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 16 ноября

Также оккупанты запустили по Украине дроны Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также мыса Чауда и населенного пункта Гвардейское в Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 131 вражеский БпЛА типа Shahed (55 из них реактивные) и дроны других типов.

В небе над Украиной фиксируются несколько ударных беспилотников. Боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 19 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на 11 локациях.

Ночью россияне атаковали Винницкую область. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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