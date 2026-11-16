Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что в ноябре количество реактивных беспилотников, которыми Россия может атаковать Украину, может быть в 12 раз больше, чем, например, в августе.

Об этом премьер заявил в интервью Радио Свобода.

Риск гуманитарной катастрофы в украинских городах

Отвечая на вопрос о риске гуманитарной катастрофы в крупных украинских городах зимой, глава правительства объяснил, что власти работают над прогнозированием критических сценариев и пытаются не допустить их развития.

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По его словам, по сравнению с предыдущей военной зимой интенсивность российских атак выросла в разы.

— Для понимания: в августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных Шахедов из России, в ноябре будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, а еще добавьте регулярные атаки ракетами. А еще добавьте FPV-дроны десятками тысяч – на оптоволокне, – отметил Корецкий.

Премьер-министр объяснил, что в таких условиях правительство сосредоточено на двух основных задачах:

защита всех объектов, которые можно уберечь от ударов;

скорейшее восстановление тех объектов, предотвратить атаки на которые сложно.

В качестве примера он привел линии электропередачи, общая протяженность которых составляет тысячи километров.

— Именно такой настрой – осуществление всех необходимых возможных действий для того, чтобы избежать критических сценариев развития событий. Однако не готовиться к этим сценариям, не предпринимать действия, не разрабатывать продуманные планы на три шага вперед – да, это недопустимо, – отметил Корецкий.

Критика Кличко со стороны центральной власти

На уточнение журналиста, касаются ли его слова мэра Киева, премьер ответил, что речь идет обо всех, включая главу столицы. Он подчеркнул, что на пятом году полномасштабной войны необходимо заранее продумывать действия и планировать развитие событий на несколько шагов вперед.

— Поэтому готовиться и предусматривать нужно все сценарии. Нужно трезво осознавать, что могут быть разные сценарии развития событий. Нужно быть готовыми ментально, физически, с запасными частями, средствами, – подчеркнул Корецкий.

Глава правительства добавил, что ответственность за все отключения электроэнергии в Украине прежде всего лежит на России. По его словам, в нынешних обстоятельствах необходимо приложить усилия, чтобы предусмотреть и не допустить “максимально негативные последствия, которые только могут быть”.

На предыдущие заявления представителей центральной власти, среди которых был президент Владимир Зеленский, отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. Он задал вопрос:

— Как столица, которая, кстати, начала отопительный сезон 16 октября, должна была предотвратить российскую спецоперацию против украинской энергетики?

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Киев из-за выполнения планов устойчивости на фоне российских обстрелов и приближения зимы.

По его словам, “по состоянию на середину октября фактически во всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве”.

Впоследствии Виталия Кличко вызвали в Верховную Раду. После этого городской голова заявил, что Киев готовился к отопительному сезону под российскими обстрелами и “в условиях шоу, которое власть устроила с планом устойчивости, с лживой кампанией о том, что Киев не работает, с блокированием средств”.

В течение последних месяцев Киев подвергается почти ежедневным атакам реактивными дронами. Это новое для российско-украинской войны средство поражения, противодействие которому пока остается проблемой для украинских военных.

Хотя процент сбития таких беспилотников постепенно растет, он все еще ниже, чем показатели перехвата уже привычных типов дронов, которые движутся значительно медленнее.

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