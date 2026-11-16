Россияне подготовились к удару: Зеленский призвал не игнорировать сигналы тревогиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский сообщил о готовности России к ракетному удару по Украине.
- Президент призвал украинцев обращать внимание на сигналы ракетной опасности вечером, ночью и в течение следующих суток.
В ближайшее время российские войска могут нанести ракетный удар по Украине. Украинцев призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.
О подготовке России к атаке сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 ноября.
Зеленский предупредил о ракетной атаке РФ
По словам главы государства, есть информация о готовности российских войск нанести удар. Он призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам ракетной опасности вечером, ночью и в течение следующих суток.
— Сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. Есть информация, что россияне подготовились к удару. Берегите себя, – подчеркнул Зеленский.
Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали Киев и объекты инфраструктуры в пригороде баллистическими ракетами.
В результате обстрела в столице были повреждены жилые дома, детский сад и нежилые сооружения. Разрушениям подверглась и энергетическая инфраструктура.
В Киеве пострадали шесть человек, среди них 14-летний ребенок. Двух раненых медики доставили в больницы.