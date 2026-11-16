В ближайшее время российские войска могут нанести ракетный удар по Украине. Украинцев призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

О подготовке России к атаке сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 ноября.

Зеленский предупредил о ракетной атаке РФ

По словам главы государства, есть информация о готовности российских войск нанести удар. Он призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам ракетной опасности вечером, ночью и в течение следующих суток.

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— Сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. Есть информация, что россияне подготовились к удару. Берегите себя, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали Киев и объекты инфраструктуры в пригороде баллистическими ракетами.

В результате обстрела в столице были повреждены жилые дома, детский сад и нежилые сооружения. Разрушениям подверглась и энергетическая инфраструктура.

В Киеве пострадали шесть человек, среди них 14-летний ребенок. Двух раненых медики доставили в больницы.

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