В Киеве уменьшают мощность уличных фонарей с 16 ноября — КГГАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- С 16 ноября столица сменяет режим работы уличных светильников для рационального использования электроэнергии.
- Вечером и утром фонари с функцией дымования будут работать на 50% мощности, а в парках и скверах будут включать половину светильников.
С понедельника, 16 ноября, в Киеве вводится обновленный график и режим работы наружного освещения. Работу уличных светильников корректируют для рационального потребления электроэнергии с учетом времени суток, потребностей столицы и условий безопасности.
Об изменениях сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Режим работы уличного освещения в Киеве
Согласно обновленным правилам, интенсивность и количество включенных фонарей в Киеве будут зависеть от периода суток и технических характеристик оборудования.
В частности, вечером (до начала комендантского часа) и утром (после завершения) светильники с функцией дымирования (регулирование яркости) будут работать на 50% мощности.
В парках и скверах в вечернее и утреннее время вне комендантского часа будут включать половину светильников, а на период действия комендантского часа освещение там будут выключать полностью, уточнили в КГГА.
Во время комендантского часа на улицах фонари с функцией дымения будут переводить на 20% мощности. В то же время там, где такой функции нет, будет работать половина светильников.
Как отмечают в КГГА, архитектурно-декоративное освещение будет выключено, однако за исключением отдельных объектов.
В КГГА уточнили, что на восьми определенных улицах и проспектах Киева будет действовать специальный режим работы наружного освещения: в обычное время фонари будут там работать на полную мощность, а в ночной период с 00:00 до 06:00 — на 50%.