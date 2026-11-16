С понедельника, 16 ноября, в Киеве вводится обновленный график и режим работы наружного освещения. Работу уличных светильников корректируют для рационального потребления электроэнергии с учетом времени суток, потребностей столицы и условий безопасности.

Об изменениях сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Режим работы уличного освещения в Киеве

Согласно обновленным правилам, интенсивность и количество включенных фонарей в Киеве будут зависеть от периода суток и технических характеристик оборудования.

Сейчас смотрят

В частности, вечером (до начала комендантского часа) и утром (после завершения) светильники с функцией дымирования (регулирование яркости) будут работать на 50% мощности.

В парках и скверах в вечернее и утреннее время вне комендантского часа будут включать половину светильников, а на период действия комендантского часа освещение там будут выключать полностью, уточнили в КГГА.

Во время комендантского часа на улицах фонари с функцией дымения будут переводить на 20% мощности. В то же время там, где такой функции нет, будет работать половина светильников.

Как отмечают в КГГА, архитектурно-декоративное освещение будет выключено, однако за исключением отдельных объектов.

В КГГА уточнили, что на восьми определенных улицах и проспектах Киева будет действовать специальный режим работы наружного освещения: в обычное время фонари будут там работать на полную мощность, а в ночной период с 00:00 до 06:00 — на 50%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.