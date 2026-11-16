В приложении Резерв+ в графе о постановлении военно-врачебной комиссии вместо заключения иногда стоит прочерк. Из-за этого военнообязанные не знают, нужно ли им проходить медицинский осмотр и могут ли из-за отсутствия такой записи доставить их в ТЦК во время проверки документов на блокпосту.

Ответ зависит от того, есть ли у человека бронирование или отсрочка.

Факты ICTV разобрались, что означает прочерк в военно-учетном документе и могут ли принудительно доставить в ТЦК из-за отсутствия записи о ВЛК в Резерв+.

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Отсутствие записи о ВЛК в Резерв+: могут ли направить в ТЦК

Прочерк в графе Постановление ВЛК не означает, что человек нарушил правила воинского учета. Это значит, что в электронном документе не отображаются сведения о заключении медицинской комиссии.

Однако отсутствие записи не освобождает от обязанности пройти ВЛК, если для этого есть законные основания. Порядок медицинского осмотра и призыва во время мобилизации определяет постановление Кабмина №560.

Согласно пункту 21 этого Порядка, военнообязанные должны являться в ТЦК по повестке, в частности для прохождения медицинского осмотра.

Могут ли доставить в ТЦК из-за отсутствия записи о ВЛК в Резерв+, если у человека есть бронирование

Согласно пункту 63 постановления №560, военнообязанных с действующей отсрочкой, в том числе забронированных работников, не направляют на медицинский осмотр.

Однако есть исключения:

проходить ВЛК должны те, кто поступает на военную службу по контракту;

те, кто ранее имел статус ограниченно годного и не прошел повторный осмотр;

те, кто самостоятельно изъявил такое желание.

Исключение относительно повторного осмотра не касается лиц с инвалидностью.

На эту норму обратил внимание адвокат Вячеслав Кирда, отвечая на вопрос пользователя юридического портала Юристы.ua.

Автором обращения стал 35-летний мужчина с действующим бронированием. В Резерв+ в графе о постановлении ВЛК у него стоял прочерк, а в приписном свидетельстве, выданном еще в 2016 году, было указано, что он ограниченно годен. Мужчина спрашивал, должен ли проходить медосмотр и могут ли из-за отсутствия записи о ВЛК доставить его в ТЦК на блокпосту.

Кирда объяснил, что сам по себе прочерк в графе ВЛК не отменяет бронирование и не является автоматическим основанием для принудительного доставления. Однако старая запись об ограниченной годности имеет юридическое значение.

Если человек действительно имел такой статус и не прошел повторную ВЛК, бронирование не освобождает его от этой обязанности. Повторный осмотр для этой категории необходимо было пройти еще до 5 июня 2025 года включительно.

Адвокат также отметил, что непредъявление старого приписного не отменяет предыдущего постановления медицинской комиссии, поскольку соответствующие сведения могут храниться в учетных документах ТЦК.

Если бронирования нет: могут ли принудительно доставить в ТЦК

Для военнообязанных без действующей отсрочки действуют общие правила мобилизации. При наличии законных оснований ТЦК может направить такого человека на ВЛК. Но и в этом случае сам по себе прочерк в Резерв+ не означает, что человека можно задержать и принудительно доставить в территориальный центр.

Порядок действий во время проверки документов определяет пункт 54 постановления №560. Если представители ТЦК или полиция выявили нарушение правил воинского учета либо расхождения между документом и данными реестра, военнообязанному предложат проследовать в ТЦК для уточнения информации или прохождения медицинского осмотра.

Если человек отказывается, полицейский из группы оповещения проводит административное задержание и доставление на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще одно основание предусмотрено пунктом 16 постановления №560. Полиция организует административное задержание и доставление в ТЦК по обращению центра в отношении лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП. Речь идет о нарушении правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Таким образом, если у человека нет бронирования, его могут направить на ВЛК, но для принудительного доставления необходимо предусмотренное законом основание. Одного лишь отсутствия записи о медицинском осмотре для этого недостаточно.

Во время проверки документов на блокпосту следует предъявить паспорт и военно-учетный документ. Если речь идет о задержании, человек имеет право выяснить, какое именно нарушение ему вменяют, на какой норме закона основаны действия полиции, а также требовать оформления задержания в соответствии с КУоАП.

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