Президент США Дональд Трамп утверждает, что не слышал о повторном ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом американский лидер заявил в понедельник, 16 ноября.

Трамп отрицает повторное ограничение Starlink в Украине

Президента США спросили, почему Украина вновь столкнулась с ограничениями в работе Starlink. Дональд Трамп заявил, что не слышал об этом.

Сейчас смотрят

— Я не знаю, действительно ли это так. Я об этом не слышал, – сказал Трамп во время общения с журналистами.

Напомним, 12 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение нескольких дней в Украине фиксируют значительные перебои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.

Речь идет о системном ограничении скорости работы Starshield до 161 км/ч, или 100 миль в час.

По его словам, украинские военные проверили ситуацию и выяснили, что проблемы не были случайными техническими ошибками. Причиной оказалось системное ограничение скорости.

15 ноября Владимир Зеленский отметил, что за неделю российские войска выпустили по Украине более 2,3 тыс. ударных беспилотников, применили 1 590 авиационных бомб и 15 ракет разных типов.

Президент отметил, что ограничения скорости работы терминалов Starshield препятствуют перехвату российских реактивных Шахедов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.