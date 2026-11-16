Как война изменила новости: Елена Фроляк дала откровенное интервью о том, что остается за кулисами

Юлия Захарченко, редактор ленты
Как война изменила новости: Елена Фроляк дала откровенное интервью о том, что остается за кулисамиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Сегодня в Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи, которые ежедневно информируют общество о важных событиях. Руководительница информационной службы ICTV, шеф-редактор и ведущая программы Факты ICTV и телемарафона Єдині новини Елена Фроляк поделилась тем, как полномасштабная война изменила телевизионную журналистику.
В откровенном интервью в рамках спецпроекта Люди, которые создают новости, она рассказала об эфире, во время которого собрали 12 млн грн для Сил обороны Украины, закулисье редакционной работы и непредсказуемости прямых включений, а также о том, где искать силы, когда кажется, что вокруг царит несправедливость.
— Вы много лет являетесь лицом Фактов и возглавляете информационную службу ICTV. За это время сменились не одно поколение журналистов, технологии и сама страна. А как менялись вы как журналист и руководитель? Какие профессиональные принципы остаются неизменными вне зависимости от обстоятельств?
– Неизменной остается ответственность за сказанное слово. Неравнодушие. Чувство справедливости – это “софт” журналиста. Умение слушать людей и любовь к ним. Умение вычленить главное из увиденного и услышанного, сохранить это зерно. Неизменным остается стремление к качеству, борьбе за правду, понимание, чем дышит мир. Неизменным остается стремление быть человеком и на работе, и дома.
Если в начале профессионального пути фокус часто был на динамике, яркой картинке, красном слове, громком информационном поводе, не всегда уместном обобщении или ассоциации, то сегодня жизнь и война это все забанили. Людям нужны факты, голая правда, потому что часто от новостей стынет кровь, и здесь тоже нужно хранить холодную голову.
Война очень сильно изменила всех нас. Если говорить обо мне как руководительнице — не терплю халтуры, работы левой рукой, безответственности, профанации. Так было всегда, теперь я стала жестче и требовательнее. Но никогда не жалею комплимента нашим девушкам-красавицам, никогда не боюсь пожалеть человека или поддержать. Вот от нас скоро уйдет отличная журналистка. Мы с ней немного поплакали, да, по-женски.
Сегодня эта эмпатия всем очень нужна. Все говорят, что из войны выйдем железными, но эта закалка дается нам большой кровью. Не жалейте доброго слова или чашки кофе коллеге, особенно если его рабочий день начался в 04:00 утра!
— Факты — одна из первых информационных программ независимой Украины. За эти годы редакция рассказала тысячи историй, стала свидетелем событий, менявших страну. Есть ли среди них репортаж или эфир, который вы помните до мельчайших деталей? Может быть, история, после которой вы особенно остро почувствовали значение своей работы?
— Никогда не забуду, когда в День святого Николая в начале войны мы за шесть часов эфира собрали 12 млн грн для ВСУ. Нам звонили из Monobank и просили завершать сбор, потому что система банка легла. Я никогда так не радовалась такому взлому системы.
Сегодня у нас 90% эфира посвящены нашим защитникам, другие — репортажи и сюжеты, которые касаются их семьи, реабилитация, это ВПК, проблемы тыла, экономика, энергетика.
У нас каждый день сборы на нужды войска, приходят в гости такие защитники, после разговора с которыми просто плачешь от того, что такие люди на свете есть. Мы снимаем сюжеты о ребятах, которые имели за границей все, но вернулись в Украину, потому что чувствовали, что нужны здесь, нужны на фронте. Как такими не увлекаться?
И весь наш эфир — это история великого народа-защитника! Несмотря на то, что в стране очень многое происходит отвратительного, позорного и невыносимого — коррупция, несправедливость, безответственность, взяточничество, однако мы выживаем только ради этого непобедимого обычного украинца.
— Полномасштабное вторжение стало огромным испытанием для всех украинских медиа. Вы отвечали не только за работу новостей, но и за большую команду людей, которые сами оказались в условиях войны. Какие вы помните первые дни после 24 февраля 2022 года? Что было самым важным для вас как руководительнице в тот момент и как удалось перестроить работу редакции?
– В первые дни почти вся редакция переселилась на работу. Многие уехали, прежде всего мамы с детьми. Был хаос и непонимание, но новости выходили как часы в эфир.
Я на третий день увезла маму и детей на Запад Украины. Честно, осталась там на месяц и до сих пор жалею об этом, меня до сих пор раздражает и ест. Хотя я и была постоянно на связи, этого мало — я должна была быть физически в Киеве.
Здесь меня полностью поддержал и сменил наш редактор Виктор Сорока. Я ему очень благодарна и всем моим коллегам, которые держали здесь информационную оборону. Ночевали, варили есть, выдавали эфир, дрожали под взрывами. Был среди них и мой муж Сергей, варил свежие супчики, потому что уже невозможно было питаться бутербродами.
Никогда не забуду день возвращения — я очень радовалась, но не скрываю: были взгляды осуждения некоторых людей, это было в глазах. Не забуду никогда, но и не обижаюсь.
Даже не представляю, что было бы, если бы я за границу уехала, как это сделали миллионы украинцев. Поэтому после того взгляда никого, ни за что, ни при каких обстоятельствах не осуждаю. У каждого по-своему складывается жизнь. И это нужно уважать.
Война и жизнь все перестроили. Должны работать и делать свое дело — с тем, что есть, и в тех условиях, которые есть.
— Зрители знают вас прежде всего как ведущую, однако значительная часть вашей работы происходит далеко от телевизионной студии. Как выглядит ваш рабочий день? Какие решения вы принимаете как шеф-редактор и руководитель информационной службы, о которых зрители даже не догадываются, хотя именно от них зависит то, какими будут новости?
– Журналистика – это инициатива. Вот я такая инициатор, выдумщица и придумщица новостей, тем, идей.
Еженедельно у нас большое совещание с журналистами, мы генерируем темы, которые будем освещать. Все, что на поверхности, сделаем и так, однако очень важно посмотреть дальше, глубже, под другим углом, с другими линзами, увидеть в маленьком сообщении большую проблему, не обойти вниманием обычных людей, а мы точно помогли своими сюжетами миллионам.
Редакторская работа креативна, и этот креатив нужно постоянно чем-то подкармливать, потому что тебя смотрят, от тебя ждут направления, идей, тем. Иногда какую-то тему я закидываю, а в процессе разговора она набирает совсем другие акценты или очертания, и это очень интересный процесс. А иногда сначала тему, вижу, не воспринимают, но обсуждение такое оживленное и активное, значит — тема-бомба!
Всегда внимательно слушаю журналистов. У них много идей, тем, их только нужно увидеть. Наблюдательность важна в нашей профессии.
Меня мои соседи, семья и друзья называют: миссис “давайте снимем об этом сюжет”. Часто разговор с соседкой или подругой становится темой для репортажей или диалог с таксистом.
Как показывает практика, все интересные темы на поверхности, но их нужно увидеть, почувствовать, сложить пазл, воспроизвести контекст, провести параллели, четкую ассоциацию, заглянуть в прошлое проблемы.
— За каждым выпуском Фактов ICTV стоит большая команда — журналисты, редакторы, операторы, режиссеры и технические специалисты. Что сложнее всего в управлении таким большим и сложным механизмом, особенно в условиях войны? Какие качества вы больше всего цените в своих коллегах и что помогает команде оставаться единым целым?
— Самое сложное, что все эти люди — творческие. Они особенные, у них повышенная чувствительность, все звезды, в хорошем смысле слова. Это просто нужно понять и смириться, научиться общаться, знать правильные слова.
Обязательно хвалить, отмечать и замечать, потому что мы часто забываем оценить работу, выделить репортаж и интервью, а указывать на недостатки не забываем.
Очень ценю креативность, драматургию, поверьте, это не всем дано построить сюжет так, чтобы не оторвались зрители. Ценю людей образованных, тех, кто видит шире и смотрит глубже, много читает, интересуется жизнью в целом, потому что это сразу видно из текстов, пассажей, сравнений и эпитетов.
Не люблю ленивых, безразличных и злых, но такие в нашей профессии долго не задерживаются.
— Прямой эфир — это всегда определенный элемент непредсказуемости, особенно, когда речь идет о новостях. Вспомните самый экстремальный или необычный эфир за вашу карьеру. Что тогда происходило за кадром? И как вам с командой удалось справиться с ситуацией?
– Прямой эфир – это часть работы. Спросите людей, которые работают в прямом эфире, но они ненавидят запись. Ибо запись – это вечная погоня за идеалом и возможность переписать, перечитать, и это может продолжаться бесконечно.
Эфир – это как жизнь, не перепишешь ни одной его минуты. Мы часто шутим: новости в записи – это как фильм в прямом эфире.
Да, было множество различных экстремальных ситуаций, но это рабочие моменты. Эфир – это вершина огромной работы. Да что говорить, каждая минута – это огромная работа целой команды.
— Во время войны люди особенно нуждаются в достоверных новостях, но в то же время каждый день сталкиваются с огромным потоком информации, слухов и манипуляций. Как изменилась ответственность редактора и журналиста за эти годы? Что сегодня, по вашему мнению, самое важное для сохранения доверия зрителей? Какими принципами неизменно руководствуются факты?
– Когда у тебя весь мир в кармане – трудно удержать внимание зрителя и доверие. Делай свою работу хорошо и качественно — и будешь иметь зрителя.
Мы понимаем влияние TikTok, Telegram, соцсетей, потому и миксуем новости на разных платформах.
Но смерть телевидения, мне кажется, сильно преувеличена. Вы посмотрите, как Трамп нервничает из-за сюжетов и выпусков новостей CNN или Fox News. Если бы их люди не смотрели, почему он так нервничал и хейтил их, исключал из президентского пула или закрывал сатирические шоу, которые десятилетиями выходят в эфире.
Америка смотрит телевидение. Страна, которая родила HBO, Netflix, Apple TV. Конечно, оно меняется, становится нишевым, очень серьезно работает и рассчитывает свою аудиторию, бъется за каждую долю рейтинга, рассредоточивается на разных платформах.
Именно профессиональные съемки наших операторов и журналистов станут документальным материалом в расследовании российских преступлений и зверств, хотя я совсем не умаляю роли съемок на телефон или другую непрофессиональную технику.
— Вы воспитали не одно поколение журналистов, работающих сегодня в новостной индустрии. Как изменились молодые специалисты, приходящие в профессию? Чему вы учите их в первую очередь, а чему, возможно, сами учитесь у нового поколения?
– Я очень увлекаюсь молодыми журналистами. Это образованные люди, со знанием не одного иностранного языка, технологически подкованные, умеющие монтировать, передать видео, скачать его, включиться с любой точки мира.
Они быстрые и хваткие. Поверьте, я много учусь у них. Они не отстают от времени, мониторят мир и все тренды в тележурналистике.
Возможно, я только их немного направляю, усмиряю максимализм, советую им интересоваться жизнью, быть внутренне беспокойными, всегда расскажу о последней прочитанной книге или увиденном представлении. Их спрошу о том же. Все это качественная основа для журналистского глаза и пера.
Правда, они критикуют меня за отсутствие в соцсетях, а мне жалко время. Но не думаю, что моя скромная персона или фото из какого-нибудь события кому-то интересны. А еще боюсь банальности, графоманства, псевдосущности и жизни напоказ. Мне публичности хватает.
Чего я учусь у коллег? Более легкого отношения к жизни, внимания к своему пространству и здоровью, заботы о своем теле и душе, жажде путешествий. Всегда с вниманием замечаю удачный лук, стараюсь не отставать, должен быть современным, потому что среди молодежи.
Вообще работать в молодом коллективе – это счастье, тем более в таком, как наш. Люблю всех очень.
— Вы посвятили журналистике значительную часть своей жизни. За эти годы были разные времена, сложные испытания, профессиональные победы и непростые решения. А что сегодня мотивирует вас каждый день продолжать создавать новости?
— Работа — это мотивация. Каждый день новые вызовы, сюжеты и герои, новые нервы.
Мотивирует мечта о победе, мотивирует, что наш сюжет может спасти, помочь, защитить, поддержать.
Иногда думаю: почему эта страна еще держится? Наши герои – это реально мегалюди, именно на них держится наша страна.
Бывают такие моменты отчаяния, когда мир отворачивается, когда коррупция в шквале, когда несправедливость зашкаливает. Но снова говоришь себе — не имеешь права раскисать и отчаиваться, потому что железные ребята в окопах не стонут, а бьются за нас, стиснув зубы и собрав злобу в кулак. Поэтому не имеем права подвести его в тылу, в эфире, своим оружием — словом.