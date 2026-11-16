Как война изменила новости: Елена Фроляк дала откровенное интервью о том, что остается за кулисами

Сегодня у нас 90% эфира посвящены нашим защитникам, другие — репортажи и сюжеты, которые касаются их семьи, реабилитация, это ВПК, проблемы тыла, экономика, энергетика.

У нас каждый день сборы на нужды войска, приходят в гости такие защитники, после разговора с которыми просто плачешь от того, что такие люди на свете есть. Мы снимаем сюжеты о ребятах, которые имели за границей все, но вернулись в Украину, потому что чувствовали, что нужны здесь, нужны на фронте. Как такими не увлекаться?

И весь наш эфир — это история великого народа-защитника! Несмотря на то, что в стране очень многое происходит отвратительного, позорного и невыносимого — коррупция, несправедливость, безответственность, взяточничество, однако мы выживаем только ради этого непобедимого обычного украинца.

— Полномасштабное вторжение стало огромным испытанием для всех украинских медиа. Вы отвечали не только за работу новостей, но и за большую команду людей, которые сами оказались в условиях войны. Какие вы помните первые дни после 24 февраля 2022 года? Что было самым важным для вас как руководительнице в тот момент и как удалось перестроить работу редакции?

– В первые дни почти вся редакция переселилась на работу. Многие уехали, прежде всего мамы с детьми. Был хаос и непонимание, но новости выходили как часы в эфир.

Я на третий день увезла маму и детей на Запад Украины. Честно, осталась там на месяц и до сих пор жалею об этом, меня до сих пор раздражает и ест. Хотя я и была постоянно на связи, этого мало — я должна была быть физически в Киеве.

Здесь меня полностью поддержал и сменил наш редактор Виктор Сорока. Я ему очень благодарна и всем моим коллегам, которые держали здесь информационную оборону. Ночевали, варили есть, выдавали эфир, дрожали под взрывами. Был среди них и мой муж Сергей, варил свежие супчики, потому что уже невозможно было питаться бутербродами.

Никогда не забуду день возвращения — я очень радовалась, но не скрываю: были взгляды осуждения некоторых людей, это было в глазах. Не забуду никогда, но и не обижаюсь.

Даже не представляю, что было бы, если бы я за границу уехала, как это сделали миллионы украинцев. Поэтому после того взгляда никого, ни за что, ни при каких обстоятельствах не осуждаю. У каждого по-своему складывается жизнь. И это нужно уважать.

Война и жизнь все перестроили. Должны работать и делать свое дело — с тем, что есть, и в тех условиях, которые есть.

— Зрители знают вас прежде всего как ведущую, однако значительная часть вашей работы происходит далеко от телевизионной студии. Как выглядит ваш рабочий день? Какие решения вы принимаете как шеф-редактор и руководитель информационной службы, о которых зрители даже не догадываются, хотя именно от них зависит то, какими будут новости?

– Журналистика – это инициатива. Вот я такая инициатор, выдумщица и придумщица новостей, тем, идей.

Еженедельно у нас большое совещание с журналистами, мы генерируем темы, которые будем освещать. Все, что на поверхности, сделаем и так, однако очень важно посмотреть дальше, глубже, под другим углом, с другими линзами, увидеть в маленьком сообщении большую проблему, не обойти вниманием обычных людей, а мы точно помогли своими сюжетами миллионам.

Редакторская работа креативна, и этот креатив нужно постоянно чем-то подкармливать, потому что тебя смотрят, от тебя ждут направления, идей, тем. Иногда какую-то тему я закидываю, а в процессе разговора она набирает совсем другие акценты или очертания, и это очень интересный процесс. А иногда сначала тему, вижу, не воспринимают, но обсуждение такое оживленное и активное, значит — тема-бомба!

Всегда внимательно слушаю журналистов. У них много идей, тем, их только нужно увидеть. Наблюдательность важна в нашей профессии.

Меня мои соседи, семья и друзья называют: миссис “давайте снимем об этом сюжет”. Часто разговор с соседкой или подругой становится темой для репортажей или диалог с таксистом.

Как показывает практика, все интересные темы на поверхности, но их нужно увидеть, почувствовать, сложить пазл, воспроизвести контекст, провести параллели, четкую ассоциацию, заглянуть в прошлое проблемы.

— За каждым выпуском Фактов ICTV стоит большая команда — журналисты, редакторы, операторы, режиссеры и технические специалисты. Что сложнее всего в управлении таким большим и сложным механизмом, особенно в условиях войны? Какие качества вы больше всего цените в своих коллегах и что помогает команде оставаться единым целым?

— Самое сложное, что все эти люди — творческие. Они особенные, у них повышенная чувствительность, все звезды, в хорошем смысле слова. Это просто нужно понять и смириться, научиться общаться, знать правильные слова.

Обязательно хвалить, отмечать и замечать, потому что мы часто забываем оценить работу, выделить репортаж и интервью, а указывать на недостатки не забываем.

Очень ценю креативность, драматургию, поверьте, это не всем дано построить сюжет так, чтобы не оторвались зрители. Ценю людей образованных, тех, кто видит шире и смотрит глубже, много читает, интересуется жизнью в целом, потому что это сразу видно из текстов, пассажей, сравнений и эпитетов.

Не люблю ленивых, безразличных и злых, но такие в нашей профессии долго не задерживаются.

— Прямой эфир — это всегда определенный элемент непредсказуемости, особенно, когда речь идет о новостях. Вспомните самый экстремальный или необычный эфир за вашу карьеру. Что тогда происходило за кадром? И как вам с командой удалось справиться с ситуацией?

– Прямой эфир – это часть работы. Спросите людей, которые работают в прямом эфире, но они ненавидят запись. Ибо запись – это вечная погоня за идеалом и возможность переписать, перечитать, и это может продолжаться бесконечно.

Эфир – это как жизнь, не перепишешь ни одной его минуты. Мы часто шутим: новости в записи – это как фильм в прямом эфире.

Да, было множество различных экстремальных ситуаций, но это рабочие моменты. Эфир – это вершина огромной работы. Да что говорить, каждая минута – это огромная работа целой команды.

— Во время войны люди особенно нуждаются в достоверных новостях, но в то же время каждый день сталкиваются с огромным потоком информации, слухов и манипуляций. Как изменилась ответственность редактора и журналиста за эти годы? Что сегодня, по вашему мнению, самое важное для сохранения доверия зрителей? Какими принципами неизменно руководствуются факты?

– Когда у тебя весь мир в кармане – трудно удержать внимание зрителя и доверие. Делай свою работу хорошо и качественно — и будешь иметь зрителя.

Мы понимаем влияние TikTok, Telegram, соцсетей, потому и миксуем новости на разных платформах.

Но смерть телевидения, мне кажется, сильно преувеличена. Вы посмотрите, как Трамп нервничает из-за сюжетов и выпусков новостей CNN или Fox News. Если бы их люди не смотрели, почему он так нервничал и хейтил их, исключал из президентского пула или закрывал сатирические шоу, которые десятилетиями выходят в эфире.

Америка смотрит телевидение. Страна, которая родила HBO, Netflix, Apple TV. Конечно, оно меняется, становится нишевым, очень серьезно работает и рассчитывает свою аудиторию, бъется за каждую долю рейтинга, рассредоточивается на разных платформах.

Именно профессиональные съемки наших операторов и журналистов станут документальным материалом в расследовании российских преступлений и зверств, хотя я совсем не умаляю роли съемок на телефон или другую непрофессиональную технику.

— Вы воспитали не одно поколение журналистов, работающих сегодня в новостной индустрии. Как изменились молодые специалисты, приходящие в профессию? Чему вы учите их в первую очередь, а чему, возможно, сами учитесь у нового поколения?

– Я очень увлекаюсь молодыми журналистами. Это образованные люди, со знанием не одного иностранного языка, технологически подкованные, умеющие монтировать, передать видео, скачать его, включиться с любой точки мира.

Они быстрые и хваткие. Поверьте, я много учусь у них. Они не отстают от времени, мониторят мир и все тренды в тележурналистике.

Возможно, я только их немного направляю, усмиряю максимализм, советую им интересоваться жизнью, быть внутренне беспокойными, всегда расскажу о последней прочитанной книге или увиденном представлении. Их спрошу о том же. Все это качественная основа для журналистского глаза и пера.

Правда, они критикуют меня за отсутствие в соцсетях, а мне жалко время. Но не думаю, что моя скромная персона или фото из какого-нибудь события кому-то интересны. А еще боюсь банальности, графоманства, псевдосущности и жизни напоказ. Мне публичности хватает.

Чего я учусь у коллег? Более легкого отношения к жизни, внимания к своему пространству и здоровью, заботы о своем теле и душе, жажде путешествий. Всегда с вниманием замечаю удачный лук, стараюсь не отставать, должен быть современным, потому что среди молодежи.

Вообще работать в молодом коллективе – это счастье, тем более в таком, как наш. Люблю всех очень.

— Вы посвятили журналистике значительную часть своей жизни. За эти годы были разные времена, сложные испытания, профессиональные победы и непростые решения. А что сегодня мотивирует вас каждый день продолжать создавать новости?

— Работа — это мотивация. Каждый день новые вызовы, сюжеты и герои, новые нервы.

Мотивирует мечта о победе, мотивирует, что наш сюжет может спасти, помочь, защитить, поддержать.

Иногда думаю: почему эта страна еще держится? Наши герои – это реально мегалюди, именно на них держится наша страна.

Бывают такие моменты отчаяния, когда мир отворачивается, когда коррупция в шквале, когда несправедливость зашкаливает. Но снова говоришь себе — не имеешь права раскисать и отчаиваться, потому что железные ребята в окопах не стонут, а бьются за нас, стиснув зубы и собрав злобу в кулак. Поэтому не имеем права подвести его в тылу, в эфире, своим оружием — словом.

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