Германия и Норвегия выделят $300 млн на усиление украинской ПВО — ПисториусДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Германия и Норвегия готовят совместное финансирование нового пакета военной помощи Украине в рамках международного механизма PURL.
- Основное внимание партнеры уделяют усилению противовоздушной обороны на фоне российских ракетных и дроновых атак.
- Борис Писториус также рассказал о других оборонных проектах, над которыми Германия работает для поддержки украинских военных.
Германия вместе с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках инициативы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения. Берлин направит на это $300 млн, а основной акцент будет на ракетах PAC-2 и PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны 17 ноября.
Германия выделит $300 млн на усиление украинской ПВО
Германия уже в пятый раз участвует в программе PURL, благодаря которой европейские партнеры финансируют приобретение американского вооружения для Украины, отметил Писториус.
На этот раз Берлин совместно с Осло обеспечит финансирование очередного пакета помощи, в который войдут, прежде всего, средства противовоздушной обороны.
Немецкий министр пояснил, что механизм PURL позволяет закупать у США вооружение, аналоги которого недоступны в Европе. Взнос Германии в новый пакет составит $300 млн.
Приоритетом станут управляемые ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, необходимые Украине для защиты от российских воздушных атак.
Кроме того, Германия работает над интеграцией ракет IRIS-T в комплексы NASAMS, которые Норвегия передает Украине. По словам Писториуса, соответствующие работы уже начались.
Берлин также поставляет украинским военным новые радары воздушного наблюдения, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.
Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что укрепление украинской противовоздушной обороны особенно важно на фоне российских ударов по гражданской инфраструктуре накануне зимнего периода.