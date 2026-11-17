Германия вместе с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках инициативы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения. Берлин направит на это $300 млн, а основной акцент будет на ракетах PAC-2 и PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны 17 ноября.

Германия выделит $300 млн на усиление украинской ПВО

Германия уже в пятый раз участвует в программе PURL, благодаря которой европейские партнеры финансируют приобретение американского вооружения для Украины, отметил Писториус.

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На этот раз Берлин совместно с Осло обеспечит финансирование очередного пакета помощи, в который войдут, прежде всего, средства противовоздушной обороны.

Немецкий министр пояснил, что механизм PURL позволяет закупать у США вооружение, аналоги которого недоступны в Европе. Взнос Германии в новый пакет составит $300 млн.

Приоритетом станут управляемые ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, необходимые Украине для защиты от российских воздушных атак.

Кроме того, Германия работает над интеграцией ракет IRIS-T в комплексы NASAMS, которые Норвегия передает Украине. По словам Писториуса, соответствующие работы уже начались.

Берлин также поставляет украинским военным новые радары воздушного наблюдения, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.

Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что укрепление украинской противовоздушной обороны особенно важно на фоне российских ударов по гражданской инфраструктуре накануне зимнего периода.

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