В ночь на 17 ноября (с 18:00 16 ноября) враг атаковал территорию Украины баллистическими ракетами Искандер-М/Циркон/С-400, крылатыми ракетами Искандер-К, управляемыми ракетами Х-59/Х-69 и 306 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Массированная атака на Украину 17 ноября

Ракеты россияне запускали из Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской и Белгородской областей.

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Дроны, из которых 92 — реактивные, враг запускал из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, Миллерово, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбивание/подавление:

3 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69,

3 Бандеролей,

205 дронов типа Shahed (48 из них – реактивные), Гербера, беспилотников других типов.

Информация о крылатых ракетах и ​​60 ударных БпЛА уточняется, отметили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание на 44 локациях.

Военные призывают соблюдать правила безопасности, так как российская атака все еще продолжается.

Сегодня в результате российской атаки на Винницу зафиксирован удар по территории автостоянки. Там загорелись две легковушки и два грузовика. Погибла женщина, еще одна получила ранение.

Ночью РФ атаковала юг Одесской области. В результате вражеского удара повреждена гражданская инфраструктура и энергообъект ДТЭК Одесские электросети. Пострадал человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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