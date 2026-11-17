РФ атаковала Украину дронами, баллистикой и ракетами Х-59/Х-69: как отработала ПВОДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Россия атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М, Циркон, С-400, крылатыми Искандер-К и авиационными Х-59/Х-69.
- Также враг запустил 306 ударных беспилотников, в том числе 92 реактивных.
В ночь на 17 ноября (с 18:00 16 ноября) враг атаковал территорию Украины баллистическими ракетами Искандер-М/Циркон/С-400, крылатыми ракетами Искандер-К, управляемыми ракетами Х-59/Х-69 и 306 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Массированная атака на Украину 17 ноября
Ракеты россияне запускали из Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской и Белгородской областей.
Дроны, из которых 92 — реактивные, враг запускал из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, Миллерово, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 12:00 подтверждено сбивание/подавление:
- 3 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69,
- 3 Бандеролей,
- 205 дронов типа Shahed (48 из них – реактивные), Гербера, беспилотников других типов.
Информация о крылатых ракетах и 60 ударных БпЛА уточняется, отметили в Воздушных силах.
Зафиксировано попадание на 44 локациях.
Военные призывают соблюдать правила безопасности, так как российская атака все еще продолжается.
Сегодня в результате российской атаки на Винницу зафиксирован удар по территории автостоянки. Там загорелись две легковушки и два грузовика. Погибла женщина, еще одна получила ранение.
Ночью РФ атаковала юг Одесской области. В результате вражеского удара повреждена гражданская инфраструктура и энергообъект ДТЭК Одесские электросети. Пострадал человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.