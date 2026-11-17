Тоннель под Днепром в Киеве: Мининфраструктуры начинает подготовку проектаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Мининфраструктуры начинает подготовку проекта туннеля под Днепром в Киеве.
- Туннель рассматривают как альтернативный маршрут из-за угрозы российских ударов по мостам.
Министерство инфраструктуры Украины начинает подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве, который должен стать альтернативным маршрутом сообщения между берегами столицы.
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.
Тоннель под Днепром в Киеве: что известно
В Украине начинают подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Его рассматривают как альтернативу мостовым переходам, которые находятся под угрозой российских атак.
Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник провел рабочее совещание с представителями американской компании Robbins, во время которого обсудили возможные технологические решения и дальнейшие шаги.
— Враг не перестает обстреливать мосты столицы, поэтому мы должны создавать альтернативные маршруты и укреплять устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, которое влияет не только на повседневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику, — отметил Калашник.
По его словам, подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас.
Инициативу по строительству тоннеля ранее выдвинул народный депутат Александр Качура во время Часа вопросов к правительству.
Как планируют строить тоннель под Днепром
К подготовке проекта присоединилась американская компания Robbins, которая специализируется на производстве тоннелепроходческого оборудования.
Компания выразила готовность предоставить нужную технику, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение.
Перед началом строительства нужно определить маршрут тоннеля и его технические параметры, провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование.
Также изучают возможности привлечения партнеров к финансированию, проектированию и строительству.
Следующим шагом станет подготовка компанией Robbins предложений по исследованиям, оборудованию и потенциальным партнерам. На их основе проведут дальнейшие технические и финансовые расчеты.
Сейчас проект находится на подготовительном этапе.
Напомним, что в ночь на 17 ноября российские войска атаковали Северный и Южный мосты в Киеве.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, россияне выпустили по столичным переправам семь баллистических ракет: четыре — по Южному мосту и три — по Северному.