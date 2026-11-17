Министерство инфраструктуры Украины начинает подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве, который должен стать альтернативным маршрутом сообщения между берегами столицы.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Тоннель под Днепром в Киеве: что известно

В Украине начинают подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Его рассматривают как альтернативу мостовым переходам, которые находятся под угрозой российских атак.

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Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник провел рабочее совещание с представителями американской компании Robbins, во время которого обсудили возможные технологические решения и дальнейшие шаги.

— Враг не перестает обстреливать мосты столицы, поэтому мы должны создавать альтернативные маршруты и укреплять устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, которое влияет не только на повседневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику, — отметил Калашник.

По его словам, подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас.

Инициативу по строительству тоннеля ранее выдвинул народный депутат Александр Качура во время Часа вопросов к правительству.

Как планируют строить тоннель под Днепром

К подготовке проекта присоединилась американская компания Robbins, которая специализируется на производстве тоннелепроходческого оборудования.

Компания выразила готовность предоставить нужную технику, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение.

Перед началом строительства нужно определить маршрут тоннеля и его технические параметры, провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование.

Также изучают возможности привлечения партнеров к финансированию, проектированию и строительству.

Следующим шагом станет подготовка компанией Robbins предложений по исследованиям, оборудованию и потенциальным партнерам. На их основе проведут дальнейшие технические и финансовые расчеты.

Сейчас проект находится на подготовительном этапе.

Напомним, что в ночь на 17 ноября российские войска атаковали Северный и Южный мосты в Киеве.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, россияне выпустили по столичным переправам семь баллистических ракет: четыре — по Южному мосту и три — по Северному.