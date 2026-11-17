Зеленский наградил военкора Фактов ICTV Егора Ромахло орденом За заслуги III степениДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Президент Украины Владимир Зеленский наградил военного корреспондента программы Факты ICTV (телемарафон Єдині новини) Егора Ромахло орденом За заслуги III степени.
Соответствующий указ №1120/2026 был обнародован на сайте президента.
Егора Ромахло наградили орденом За заслуги III степени
Согласно официальному указу президента, Егора Ромахло отметили за весомый личный вклад в развитие индустрии медиа в Украине, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и защиту национальных интересов Украины в медиасфере.
Орден был вручен по случаю Дня работников радио, телевидения и связи.
Егор Ромахло родился 29 мая 1998 года в городе Каменское Днепропетровской области. Окончил Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара по специальности Реклама и связи с общественностью.
Работал корреспондентом новостей на Днепровском 11 телеканале. С октября 2021 работает журналистом в команде Факты ICTV.
Фото: личный архив Егора Ромахло