Президент Украины Владимир Зеленский наградил военного корреспондента программы Факты ICTV (телемарафон Єдині новини) Егора Ромахло орденом За заслуги III степени.

Соответствующий указ №1120/2026 был обнародован на сайте президента.

Егора Ромахло наградили орденом За заслуги III степени

Согласно официальному указу президента, Егора Ромахло отметили за весомый личный вклад в развитие индустрии медиа в Украине, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и защиту национальных интересов Украины в медиасфере.

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Орден был вручен по случаю Дня работников радио, телевидения и связи.

Егор Ромахло родился 29 мая 1998 года в городе Каменское Днепропетровской области. Окончил Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара по специальности Реклама и связи с общественностью.

Работал корреспондентом новостей на Днепровском 11 телеканале. С октября 2021 работает журналистом в команде Факты ICTV.

Фото: личный архив Егора Ромахло

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