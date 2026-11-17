Этой ночью было Россия атаковала Южный мост четырьмя, а Северный мост тремя баллистическими ракетами, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Южный и Северный мосты

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию с логистикой после попаданий по мостам в Киеве.

— Этой ночью было четыре баллистики по Южному мосту и три по Северному, — заметил глава государства.

По результатам доклада были определены необходимые силы и средства для ликвидации последствий ударов, а также сроки проведения восстановительных работ.

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Кроме того, Зеленский обсудил с чиновниками реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой ранее договорился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии по этой инициативе. По итогам обсуждения стороны определили дальнейшие шаги.

Министерство внутренних дел получило отдельные поручения по реорганизации транспортных потоков. В частности, речь идет о подготовке резервных схем движения транспорта, альтернативных маршрутов и привлечении дополнительных сил в зависимости от развития ситуации.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 17 ноября был поврежден Северный и Южный мосты через Днепр.

Городской глава столицы Виталий Кличко рассказал, что специалисты обследуют конструкции, чтобы оценить масштабы разрушений и определить, когда можно будет возобновить движение транспорта.

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