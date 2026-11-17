Зеленский: РФ выпустила 7 баллистических ракет по Южному и Северному мостам столицыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский сообщил новые подробности российской ракетной атаки на транспортную инфраструктуру Киева в ночь на 17 ноября.
- Во время селекторного совещания президент обсудил масштабы повреждений и меры по восстановлению сообщения между берегами Днепра.
Этой ночью было Россия атаковала Южный мост четырьмя, а Северный мост тремя баллистическими ракетами, сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский об атаках на Южный и Северный мосты
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию с логистикой после попаданий по мостам в Киеве.
— Этой ночью было четыре баллистики по Южному мосту и три по Северному, — заметил глава государства.
По результатам доклада были определены необходимые силы и средства для ликвидации последствий ударов, а также сроки проведения восстановительных работ.
Кроме того, Зеленский обсудил с чиновниками реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой ранее договорился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии по этой инициативе. По итогам обсуждения стороны определили дальнейшие шаги.
Министерство внутренних дел получило отдельные поручения по реорганизации транспортных потоков. В частности, речь идет о подготовке резервных схем движения транспорта, альтернативных маршрутов и привлечении дополнительных сил в зависимости от развития ситуации.
Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 17 ноября был поврежден Северный и Южный мосты через Днепр.
Городской глава столицы Виталий Кличко рассказал, что специалисты обследуют конструкции, чтобы оценить масштабы разрушений и определить, когда можно будет возобновить движение транспорта.