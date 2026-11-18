Финансовая помощь Украине в 2027 году: ЕС готовит перечень требований по реформамДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Европейская комиссия определяет перечень реформ, выполнение которых станет условием для получения Украиной финансирования в 2027 году.
Об этом в интервью Суспільному сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.
ЕК согласовывает условия предоставления бюджетной поддержки Украине
По его словам, €25 млрд из нового займа на общую сумму €45 млрд предусмотрены для оборонной поддержки Украины.
Чтобы получить эти средства, Украина должна согласовать с Евросоюзом графики поставок. После этого финансирование можно будет использовать для закупки необходимого военного оборудования.
Предоставление бюджетной помощи будет зависеть от выполнения реформ.
— Что касается бюджетной поддержки, то здесь действительно предусмотрена обусловленность реформами. Конкретные условия еще предстоит обсудить с украинскими властями. Они будут такими же, как те, которые мы сейчас применяем в рамках займа на поддержку Украины, — сообщил еврокомиссар.
Домбровскис отметил, что Еврокомиссия уже ведет переговоры с украинским правительством относительно меморандума о взаимопонимании по займу на поддержку Украины в 2027 году.
Одним из ключевых направлений реформ, по словам еврокомиссара, станет мобилизация внутренних доходов, в частности в сфере налогообложения.
— Но это вопрос, который мы должны обсудить и согласовать с украинскими властями, — сказал Валдис Домбровскис.
Напомним, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент финансовой поддержки Украины на 2027 год объемом €45 млрд.
Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, еще €20 млрд — на бюджетную поддержку.