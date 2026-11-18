Европейская комиссия определяет перечень реформ, выполнение которых станет условием для получения Украиной финансирования в 2027 году.

Об этом в интервью Суспільному сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

ЕК согласовывает условия предоставления бюджетной поддержки Украине

По его словам, €25 млрд из нового займа на общую сумму €45 млрд предусмотрены для оборонной поддержки Украины.

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Чтобы получить эти средства, Украина должна согласовать с Евросоюзом графики поставок. После этого финансирование можно будет использовать для закупки необходимого военного оборудования.

Предоставление бюджетной помощи будет зависеть от выполнения реформ.

— Что касается бюджетной поддержки, то здесь действительно предусмотрена обусловленность реформами. Конкретные условия еще предстоит обсудить с украинскими властями. Они будут такими же, как те, которые мы сейчас применяем в рамках займа на поддержку Украины, — сообщил еврокомиссар.

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия уже ведет переговоры с украинским правительством относительно меморандума о взаимопонимании по займу на поддержку Украины в 2027 году.

Одним из ключевых направлений реформ, по словам еврокомиссара, станет мобилизация внутренних доходов, в частности в сфере налогообложения.

— Но это вопрос, который мы должны обсудить и согласовать с украинскими властями, — сказал Валдис Домбровскис.

Напомним, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент финансовой поддержки Украины на 2027 год объемом €45 млрд.

Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, еще €20 млрд — на бюджетную поддержку.

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