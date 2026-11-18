Кабинет министров Украины одобрил подписание Общей рамочной договоренности с НАТО, которая позволит направлять часть средств европейского кредита на закупку американского вооружения и оборудования для Украины через механизм PURL.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Кредит ЕС направят на закупку оружия США через PURL

Как пояснили в ведомстве, решение создает правовую и финансовую основу для использования части средств Займа на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) для финансирования пакетов PURL.

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Таким образом, Украина сможет направлять часть кредита Европейского Союза на закупку критически необходимых оборонных товаров и услуг американского производства через механизм PURL.

Взносы Украины будут поступать через счет НАТО. Каждый из них будет оформляться отдельным письмом, в котором будут указывать конкретный пакет PURL и сумму финансирования.

Каждый взнос будет закреплен за определенным пакетом и перечнем продукции, который Украина будет подавать Европейской комиссии в рамках Ukraine Support Loan на 2026–2027 годы.

Средства будут оставаться собственностью Украины до тех пор, пока НАТО не оформит соответствующий документ с Министерством войны США, а американская сторона не подтвердит возможность реализации конкретного пакета.

Роль НАТО в этом процессе будет ограничиваться функциями уполномоченного финансового посредника и держателя украинских взносов. Альянс не будет покупателем, продавцом, поставщиком или гарантом американских оборонных товаров и услуг.

Кроме того, НАТО будет ежеквартально отчитываться о состоянии и использовании средств, их остатках, начисленных процентах, расходах, валютных курсах и осуществленных переводах.

Компетентным органом, уполномоченным реализовывать от имени правительства права по договоренности, определено Министерство обороны Украины.

Ведомство будет отвечать за подготовку, подписание и подачу писем о взносах, предоставление других письменных инструкций, запросов и уведомлений. Минобороны также будет получать отчеты об использовании средств.

Договоренность не обязывает Украину осуществлять взносы. Если средства останутся неиспользованными, их можно будет вернуть или направить на финансирование другого пакета PURL.

Что известно о механизме PURL

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – это совместная инициатива США и НАТО, которая позволяет странам-членам и партнерам Альянса финансировать поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

Механизм заработал в июле 2025 года. Он предусматривает использование приоритетного перечня потребностей, который определяет Украина и согласовывает с США и НАТО. В него входит вооружение, критически необходимое для фронта, которое не всегда можно оперативно заменить европейскими аналогами.

За первый год работы PURL общая сумма взносов достигла почти $7 млрд. Именно через этот механизм Украина получает около 95% ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

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