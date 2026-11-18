Силы обороны Украины поразили автомобильный мост в районе Станицы Луганской и ремонтную базу в Курской области России. Также подтверждены повреждения трех военно-транспортных самолетов РФ, в том числе Ил-76, во время атаки 10 ноября.

О результатах боевой работы сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары по переправе в Луганской области и рембазе на Курщине

В течение 17 ноября и в ночь на 18 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили два важных логистических объекта российской армии.

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Среди них – автомобильный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской. Эта переправа используется врагом для подвоза на фронт боеприпасов, топлива и военной техники.

В Генштабе отметили, что после повреждения моста через Керченский пролив российским войскам приходится привыкать, что их мосты теперь выходят из строя чаще, чем их успевают ремонтировать.

Также поражена ремонтная база подразделения российских войск в районе Хомутовки на Курщине — это объект, из которого поврежденная техника оккупантов должна была возвращаться в строй на передовую.

Повреждение трех самолетов РФ на авиаремонтном заводе

В Генеральном штабе подтвердили результаты удара по 123-му авиаремонтному заводу, расположенному в городе Старая Русса Новгородской области РФ, нанесенного 10 ноября.

По уточненным данным, в результате поражения предприятия повреждены три военно-транспортных самолета, один из них Ил-76, который получил очень значительные повреждения. Все три борта, с помощью которых армия РФ перекидывает личный состав, технику и боеприпасы, на время выведены из строя.

В Генштабе подчеркнули, что удары по ключевым военным целям будут продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

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