Европейский Союз призвал Россию немедленно прекратить использование химического оружия на фронте в войне против Украины и восстановить полное соблюдение Конвенции о запрещении химоружия.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей (ЕСВС), опубликованном 18 ноября на сайте ведомства.

Россия систематически применяет химоружие в войне против Украины

В документе содержится ссылка на украинский национальный доклад. В нем приведены результаты расследований, свидетельствующие о масштабном и систематическом использовании российскими военными на фронте в Украине средств для подавления массовых беспорядков (Riot Control Agents – RCA) в качестве химического оружия.

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— Эти данные однозначно указывают на то, что ответственность за это несут вооруженные силы Российской Федерации. ЕС призывает Россию немедленно прекратить любое применение химического оружия и вернуться к полному соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия, – говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркнули, что использование химического оружия любой стороной, независимо от того, идет ли речь о государстве или негосударственном субъекте, в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах является “абсолютно неприемлемым и представляет собой нарушение международного права”.

— Каждый такой случай должен быть тщательно расследован, а виновные привлечены к ответственности, – говорится в заявлении.

В ЕС напомнили о недавнем продлении ограничительных мер против лиц, причастных к распространению и применению химического оружия. Евросоюз готов ввести дополнительные санкции против виновных в таких действиях.

— Учитывая убедительные доказательства, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна безотлагательно воспользоваться своим мандатом для установления ответственности за эти зафиксированные нарушения Конвенции. Наш общий долг – обеспечить выявление и привлечение к ответственности виновных во всех химических атаках. Без реальной ответственности Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) и глобальная норма, запрещающая использование такого оружия, рискуют потерять свой авторитет, – подчеркнули в ЕС.

В заявлении отметили профессиональный подход украинских органов к расследованиям, целью которых является установление лиц, причастных к применению химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила валидность методологии, которую использовали во время этих расследований.

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