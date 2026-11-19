В ночь на 19 ноября Крымский мост снова подвергся атаке. В районе Керчи прогремела серия взрывов, после которых оккупационные власти временно перекрыли движение транспорта по переправе.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер.

Атака на Крымский мост 19 ноября: что известно

В ночь на 19 ноября в районе Керченского моста прогремела серия мощных взрывов.

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По информации мониторингового канала, первые взрывы в Керчи начались около 00:50.

Местные жители сообщали о пролете ракет, ярких вспышках и 15–16 взрывах. Часть из них могла быть связана с работой российской противовоздушной обороны.

Также очевидцы говорили о двух вероятных попаданиях в железнодорожную часть Крымского моста.

Повторную атаку на переправу подтвердил и назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

— В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка нанесённого ущерба, — заявил он.

Кроме того, из-за ночной атаки беспилотников временно приостановили движение поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Сейчас уточняются масштабы возможных новых повреждений Крымского моста 19 ноября.

Предыдущие атаки на Крымский мост: что известно

В последние дни Крымский мост не раз попадал под удары ВСУ.

Так, 16 ноября оккупационные власти сообщили об атаке на Крымский мост и ввели ограничения на движение транспорта.

В ночь на 17 ноября переправа снова оказалась под ударом. По сообщениям, в результате атаки обрушилась автомобильная арка моста.

Позже Служба безопасности Украины и Генеральный штаб ВСУ подтвердили проведение многоэтапной операции, которая длилась около месяца.

По данным СБУ, на заключительном этапе украинские военные поразили автомобильную часть моста ракетами-дронами Паляница. В результате удара автомобильная арка и пролет обрушились в воду. Также повреждения получила железнодорожная часть переправы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операцию разработали и координировали СБУ совместно с Генштабом ВСУ. Она состояла из семи этапов.

Когда раньше атаковали Крымский мост

Помимо недавних ударов, за время полномасштабного вторжения Крымский мост в разные годы трижды подвергался атакам:

8 октября 2022 года — на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой. Впоследствии СБУ подтвердила свою причастность к операции.

17 июля 2023 года — украинские морские дроны Sea Baby атаковали автомобильную часть переправы.

3 июня 2025 года — СБУ провела спецоперацию по подводному минированию опор Крымского моста.

По данным украинских военных, Крымский мост используется Россией для поставок топлива, боеприпасов, военной техники и личного состава на оккупированный полуостров и юг Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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