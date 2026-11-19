Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 19 ноября 2026 года — ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений.
Противник нанес 55 авиаударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для атак 2 960 дронов-камикадзе и осуществил 1 523 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 19 ноября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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