За последние сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений.

Противник нанес 55 авиаударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для атак 2 960 дронов-камикадзе и осуществил 1 523 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 19 ноября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.