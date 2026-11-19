Ночью 19 ноября Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и дронами.

Ночная атака на Украину 19 ноября: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами Оникс с территории временно оккупированного Крыма, а также 98 беспилотниками разных типов.

Среди них были дроны Shahed, в том числе 61 реактивный, Гербера и беспилотники-имитаторы Пародия.

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Запуски БпЛА осуществлялись с российских Орла, Курска, Шаталово и Миллерово, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских беспилотников, среди которых 48 реактивных Shahed.

В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения на 18 локациях.

К моменту обнародования информации несколько ударных дронов еще находились в воздушном пространстве Украины, поэтому боевая работа продолжалась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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