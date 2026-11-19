Ночная атака на Украину: РФ запустила Ониксы и 98 ударных БпЛАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Ночью 19 ноября Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и дронами.
Ночная атака на Украину 19 ноября: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами Оникс с территории временно оккупированного Крыма, а также 98 беспилотниками разных типов.
Среди них были дроны Shahed, в том числе 61 реактивный, Гербера и беспилотники-имитаторы Пародия.
Запуски БпЛА осуществлялись с российских Орла, Курска, Шаталово и Миллерово, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских беспилотников, среди которых 48 реактивных Shahed.
В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения на 18 локациях.
К моменту обнародования информации несколько ударных дронов еще находились в воздушном пространстве Украины, поэтому боевая работа продолжалась.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.