Запланирована встреча с 40 странами, в том числе с США: Зеленский прибыл в БерлинДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия в международных переговорах с представителями более 40 государств-партнеров.
- Украинская делегация планирует обсудить вопросы оборонной, энергетической и финансовой поддержки, а также дальнейшие дипломатические шаги.
- Отдельные встречи состоятся с представителями США и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.
Украинская делегация прибыла в Берлин для участия в заседании Коалиции желающих, на котором будут представлены более 40 стран-партнеров, включая команду президента США.
Зеленский вместе с украинской делегацией прибыл в Берлин
Как сообщил глава нашего государства в Telegram, среди главных приоритетов Украины – усиление противовоздушной обороны, обеспечение энергетической и финансовой поддержки, а также обсуждение дипломатических шагов по завершению войны и обеспечению безопасности.
Отдельное внимание будет уделено полноценному участию Европы в переговорном процессе и достижению конкретных результатов по итогам встреч.
Кроме того, в Берлине запланированы двусторонние переговоры с европейскими партнерами, в том числе канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Также состоится встреча с участием представителей США и советников по вопросам национальной безопасности европейских стран.
Напомним, что ранее представители администрации Дональда Трампа отправились в Германию для участия в дипломатических консультациях по завершению войны в Украине.