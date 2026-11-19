Украинская делегация прибыла в Берлин для участия в заседании Коалиции желающих, на котором будут представлены более 40 стран-партнеров, включая команду президента США.

Зеленский вместе с украинской делегацией прибыл в Берлин

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, среди главных приоритетов Украины – усиление противовоздушной обороны, обеспечение энергетической и финансовой поддержки, а также обсуждение дипломатических шагов по завершению войны и обеспечению безопасности.

Отдельное внимание будет уделено полноценному участию Европы в переговорном процессе и достижению конкретных результатов по итогам встреч.

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Кроме того, в Берлине запланированы двусторонние переговоры с европейскими партнерами, в том числе канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также состоится встреча с участием представителей США и советников по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Напомним, что ранее представители администрации Дональда Трампа отправились в Германию для участия в дипломатических консультациях по завершению войны в Украине.

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