Атомные электростанции Украины вынуждены были снизить мощность генерации после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру 20 ноября.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по оперативной ситуации в энергосистеме.

Ситуация в энергосистеме Украины 20 ноября: что известно

В ночь на 20 ноября и утром российские войска совершили масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались электростанции, а также подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

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Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, из-за атаки атомные электростанции были вынуждены снизить мощность выработки электроэнергии.

Возвращение к нормальному режиму работы АЭС будет происходить постепенно, после восстановления поврежденных электросетей.

По состоянию на утро 20 ноября из-за российских обстрелов часть потребителей осталась без электричества в Киеве и десяти областях:

Винницкой;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Одесской;

Харьковской;

Херсонской;

Черкасской;

Черниговской.

Для стабилизации энергосистемы аварийные отключения применяют в Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

В большинстве регионов также действуют графики почасовых отключений, а для промышленности — ограничения мощности.

По данным Минэнерго, в Харьковской области в результате российской атаки ранены два энергетика. Их госпитализировали, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ремонтные бригады начали восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В то же время повторные удары и воздушные тревоги затрудняют проведение работ.

Напомним, что после массовой атаки на Украину 20 ноября в четырех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

По данным Укрэнерго и ДТЭК, из-за последствий российской атаки экстренные ограничения электроснабжения ввели во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

В Укрэнерго объяснили, что такие меры нужны для стабилизации работы энергосистемы после ударов по энергетической инфраструктуре.