Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза (Coreper) в пятницу, 20 ноября, одобрил результаты скрининга украинского законодательства по кластерам 4 и 5.

Это открывает путь к следующему этапу подготовки их официального открытия в рамках переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

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Представители государств-членов Евросоюза утвердили результаты оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС по двум последним неоткрытым кластерам:

Кластер 4 — Зеленая повестка дня и взаимосвязанность.

— Зеленая повестка дня и взаимосвязанность. Кластер 5 – Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности.

Соответствующее решение было принято без дискуссий, поскольку оба вопроса были включены в повестку дня заседания Coreper как не требующие обсуждения.

Аналогичное решение европейские дипломаты поддержали и по Молдове, которая также ведет переговоры о вступлении в ЕС.

Следующим шагом станет отправка Украине и Молдове официальных приглашений подготовить и представить свои переговорные позиции по каждому из двух кластеров.

После этого Евросоюз должен сформировать свои общие позиции, которые должны единодушно поддержать все государства-члены ЕС.

Только после завершения этих процедур можно будет провести межправительственные конференции ЕС с Украиной и Молдовой, на которых кластеры 4 и 5 смогут официально открыть.

Очередное заседание Совета ЕС по общим вопросам, в рамках которого могут организовать такие конференции, запланировано на 15 декабря 2026 года.

В то же время, не исключено, что переговорные кластеры откроют раньше, если страны Евросоюза успеют согласовать общие позиции.

Что предусматривают переговорные кластеры 4 и 5

Четвертый кластер включает вопросы транспорта, энергетики, трансъевропейских сетей, защиты окружающей среды и климатической политики.

Пятое касается сельского хозяйства, рыболовства, регионального развития и бюджетных положений.

Утверждение результатов скрининга является важным процедурным этапом евроинтеграции Украины, однако само по себе еще не означает официального открытия соответствующих переговорных кластеров.

Напомним, что утром 20 ноября Венгрия направила сигнал о готовности продвигаться с открытием кластеров 4 и 5 для Украины, после чего соответствующие вопросы были внесены в повестку дня Coreper.

До этого Будапешт не раз блокировал утверждение результатов скрининга последних двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

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