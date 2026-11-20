В субботу, 21 ноября, на станции киевского метро Крещатик временно ограничат работу вестибюля №3, ведущего к Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

Крещатик метро: график работы входов 21 ноября 2026

Ограничения будут действовать с 7.00 до 12.00 в связи с проведением государственных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы.

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В то же время, вестибюли №1 и №2, а также пересадка между станциями Майдан Незалежности и Крещатик будут работать без изменений.

В метрополитене подчеркнули, что во время воздушной тревоги все вестибюли будут открыты для входа пассажиров.

Киевлян и гостей столицы призывают учесть временные ограничения и планировать заранее свои маршруты.

Напомним, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы, установленный в честь Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013).

Обе революции стали для украинцев символом победы демократии, свободы и национальных интересов, несмотря на слишком высокую цену, которую пришлось заплатить.

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