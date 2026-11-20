Франция инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных российских ударов по Украине, в результате которых в Киеве погибли мирные жители, а также получили повреждения дипломатические представительства Австрии и Нидерландов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х.

Франция требует заседания Совбеза ООН из-за ударов РФ по Украине

Глава французского МИД решительно осудил российские атаки на украинскую столицу, назвав их преступлениями. Он подчеркнул, что Москва должна ответить за свои действия перед международным сообществом.

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По словам Барро, Франция настаивает на проведении заседания Совета Безопасности ООН, в ходе которого Россия будет вынуждена предоставить объяснения относительно своих ударов.

Министр также выразил солидарность с украинцами и представителями Австрии и Нидерландов, дипломатические учреждения которых пострадали в результате обстрелов.

— Владимир Путин считает себя выше закона. Это не так. Мы не ослабим давление, — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в ночь на 20 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и беспилотников.

Под ударами оказались жилые дома, больницы, предприятия, объекты критической и транспортной инфраструктуры в разных областях. Есть погибшие и раненые.

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