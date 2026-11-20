Не ослабим давление: Франция требует созвать заседание Совбеза ООН из-за обстрела УкраиныДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Франция выступила с инициативой провести заседание Совета Безопасности ООН после масштабной российской атаки на Украину.
- Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро осудил удары по Киеву и сообщил о повреждениях дипломатических представительств европейских государств.
- Париж настаивает на международной реакции и объяснениях России относительно последствий обстрелов украинской столицы.
Франция инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных российских ударов по Украине, в результате которых в Киеве погибли мирные жители, а также получили повреждения дипломатические представительства Австрии и Нидерландов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х.
Франция требует заседания Совбеза ООН из-за ударов РФ по Украине
Глава французского МИД решительно осудил российские атаки на украинскую столицу, назвав их преступлениями. Он подчеркнул, что Москва должна ответить за свои действия перед международным сообществом.
По словам Барро, Франция настаивает на проведении заседания Совета Безопасности ООН, в ходе которого Россия будет вынуждена предоставить объяснения относительно своих ударов.
Министр также выразил солидарность с украинцами и представителями Австрии и Нидерландов, дипломатические учреждения которых пострадали в результате обстрелов.
— Владимир Путин считает себя выше закона. Это не так. Мы не ослабим давление, — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что в ночь на 20 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и беспилотников.
Под ударами оказались жилые дома, больницы, предприятия, объекты критической и транспортной инфраструктуры в разных областях. Есть погибшие и раненые.