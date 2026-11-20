Во время комбинированной российской атаки на Украину в ночь на 20 ноября враг выпустил около сотни ракет разных типов и около 400 беспилотников. Этот удар был одним из самых мощных.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Атака РФ на Украину 20 ноября: подробности от ВС ВСУ

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 ноября Россия совершила одну из самых мощных атак на Украину.

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— Сегодня одна из самых мощных атак, 80 — предварительная цифра по крылатым ракетам и до 20 баллистических, до сотни ракет разных типов и около 400 дронов тоже разных типов, среди них около 120 реактивных. Это те цифры, которые сегодня можно говорить о ночном ударе, – отметил Игнат.

Он объяснил, что сначала войска РФ атаковали крылатыми ракетами Калибр с кораблей, а уже к утру стратегическая авиация выпустила ракеты Х-101, которые заходили из разных направлений, в частности с севера и южных регионов через центральную часть Украины.

По словам Игната, часть ракет Х-101 долетала до западных регионов и перехватывалась украинской ПВО с достаточно высоким предварительным процентом сбивания, однако по меньшей мере одна из них могла залететь на польскую территорию.

— Одна из ракет, вероятно, еще пересекла государственную границу. На границе с Польшей проверяется информация, – добавил он.

Стоит отметить, что в Варшаве уже подтвердили, что на территории Польши упали три российских объекта. Среди них — две ракеты (в частности Х-101) и один реактивный беспилотник.

Куда целила РФ во время атаки на Украину

В Воздушных силах ВСУ отметили, что большинство крылатых ракет атаковало западные регионы Украины, где в приоритете у РФ остается энергетическая инфраструктура. Баллистические ракеты российские войска направили преимущественно по Киеву и области, в том числе мостам.

Игнат подчеркнул, что энергетика и мосты всегда входили в приоритетные цели российской армии, поэтому этот удар не является каким-то “ответом”, которым пригрозил российский диктатор Владимир Путин после ударов по мосту через Керченский пролив.

– Это уже далеко не первая атака. Я вам скажу, что как объекты энергетики, так и мосты всегда были в приоритетных целях у противника. Ни о каком ответе речь может не идти, потому что они давно уже наносили удары и даже по киевским мостам. Поэтому то, что Силы обороны успешно отбивают очередную атаку, это заслуга прежде всего всех защитников, — утверждает он.

По уточненным данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 ноября Россия запустила по Украине баллистические ракеты Искандер-М/С-400, противокорабельные ракеты Циркон, крылатые ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К и 404 беспилотника.

Факты ICTV рассказывали более подробно о том, сколько воздушных целей удалось сбить и обезвредить силам ПВО во время атаки РФ на Украину, а также как отработала наша авиация.

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