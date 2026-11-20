20 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал народного депутата Украины Сергея Кузьминых виновным в злоупотреблении влиянием и назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, депутату запретили занимать определенные должности в течение трех лет.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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ВАКС вынес приговор нардепу Сергею Кузьминых

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 20 ноября 2026 года вынесла обвинительный приговор в отношении народного депутата Сергея Кузьминых.

Его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

По решению суда Кузьминых должен отбыть 3 года и 6 месяцев заключения. Также ему назначили дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности сроком на три года.

В то же время, приговор еще может быть обжалован. Адвокат народного депутата в комментарии Суспільному сообщил, что сторона защиты планирует подать апелляцию на решение ВАКС.

До рассмотрения апелляции нардеп остается под круглосуточным домашним арестом. Также он должен появляться по вызову суда, сообщать об изменении места жительства или работы, не выезжать за границу без соответствующих документов, сданных на хранение, и носить электронный браслет.

Напомним, что в конце января 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с Государственным бюро расследований разоблачили народного депутата от партии Слуга народа Сергея Кузьминых на получении взятки.

По версии следствия депутат мог получать неправомерную выгоду при содействии в заключении договоров на закупку медицинского оборудования.

2 февраля 2022 года НАБУ обнародовало видеозаписи разговоров Кузьминых, в которых говорилось о получении так называемых откатов за заключение соответствующих контрактов. Также правоохранители опубликовали кадры, которые, по их данным, зафиксировали момент передачи взятки.

Уже 3 февраля НАБУ объявило народного депутата в розыск, а 7 февраля его задержали. Действия Кузьминых квалифицировали по статье о злоупотреблении влиянием.

На фоне расследования депутат обратился к руководству фракции Слуга народа с просьбой временно исключить его из парламентского объединения.

Сам Кузьминых тогда заявлял, что не получал повестки на допрос, а решение стражей порядка объявить его в розыск стало для него неожиданностью.

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