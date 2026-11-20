Россия почти каждый день испытывает новые способы применения беспилотников, устанавливая на дроны типа Shahed дополнительное оборудование, а также модернизирует аппараты Герань-5, способные летать еще быстрее. Украинская ПВО сбивает около 90% вражеских беспилотников, делает ставку на средства РЭБ и малую ПВО в условиях дефицита зенитных ракет.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Как РФ превращает Shahed в многоцелевые дроны

По словам спикера Воздушных сил, войска РФ почти ежедневно тестируют различные технические решения и превращают дроны типа Shahed в универсальную платформу под различную нагрузку.

Сейчас смотрят

— Появляется почти ежедневно информация о неких ноу-хау, применяемых врагом. Они могут быть серьезными, могут быть просто какие-то испытания того или иного средства, которое устанавливают на дрон. Тот же Shahed стал носителем различной полезной нагрузки, который может использоваться как разведывательный аппарат, как ударный дрон, как ретранслятор или все в одном, — объяснил Игнат.

Кроме того, Россия модернизирует беспилотники типа Герань-5, которые развивают более высокую скорость, поэтому Украине необходимо масштабировать средства противодействия новым вызовам, в частности для эффективного перехвата реактивных дронов.

Как РФ использует Mesh-сети для управления в реальном времени

Юрий Игнат отметил, что российские дроны, долетающие в западные регионы Украины или даже на территорию соседних государств — членов НАТО, могут использовать комбинированные системы наведения.

По его словам, речь идет о спутниковой навигации и других системах наведения, в частности Mesh-сетях, позволяющих оператору управлять беспилотником в реальном времени непосредственно с территории России.

Он добавил, что украинские специалисты уже прорабатывают решение, чтобы минимизировать риски такого способа управления вражескими аппаратами.

Как работает украинская ПВО в условиях дефицита ракет

По данным Воздушных сил ВСУ, эффективность сбивания российских беспилотников приближается к 90%, однако часть дронов все же долетает до целей, нанося ущерб государству и создавая угрозу жизни людей.

— По факту невозможно сбить на 100% на столь огромной территории, — заметил он.

Игнат подчеркнул, что в условиях дефицита ракет к системам Patriot и другим комплексам ПВО Украина опирается на средства радиоэлектронной борьбы и малую противовоздушную оборону, параллельно масштабируя украинские разработки и решения партнеров.

— Мощно работает сегодня РЭБ. Также (Украина рассчитывает, — Ред.) на малую ПВО — это то, что сегодня позволяет тоже сбивать, начиная от мобильных огневых групп, заканчивая расчетами зенитных пушек и других средств, — сказал Игнат.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что во время комбинированной атаки в ночь на 20 ноября Россия выпустила по Украине до сотни ракет разных типов и около 400 беспилотников, назвав этот удар одним из самых мощных.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.