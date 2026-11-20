В результате российской атаки повреждены объекты Киевводоканала, из-за чего в пяти районах столицы снизилось давление в водопроводных сетях, а в некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения. Среди работников предприятия есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили ЧАО АК Киевводоканал, Киевская городская государственная администрация и мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве возникли перебои с поставками воды из-за атаки РФ

По данным Киевводоканала и городских властей, из-за повреждений объектов предприятия в результате вражеских обстрелов, а также из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы.

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Понижение давления в водопроводных сетях наблюдается в пяти районах Киева, в частности в Печерском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

В некоторых домах указанных районов возможно временное прекращение водоснабжения. Специалисты предпринимают необходимые действия для стабилизации работы системы и скорейшего восстановления нормативного давления воды.

В КГГА напомнили горожанам, что набрать питьевую воду можно в городских бюветах — адреса ближайших бюветных комплексов доступны на сайте коммунального предприятия Киевводфонд.

В предприятии также сообщили, что в результате вражеской атаки среди работников Киевводоканала есть трое погибших.

В течении ночи и утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы во время российской баллистической атаки. Последствия обстрела зафиксировали в трех районах столицы — Оболонском, Голосеевском и Подольском.

Кроме того, в результате баллистического удара повреждены три моста в Киеве. Среди них — Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты, движение по которым ограничено.

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