В Киеве 20 ноября временно приостановили движение троллейбусов в трех районах и изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Движение общественного транспорта в Киеве 20 ноября: что известно

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме столицы временно приостановили движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.

Сейчас смотрят

Кроме того, из-за перекрытия движения по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу в направлении левого берега изменили маршруты автобусов № 110, 111 и 112.

Сейчас эти автобусы ездят через Северный мост.

Также изменили маршрут автобуса №72. Из-за перекрытия движения на улице Новоконстантиновской автобус временно ездит по улице Кирилловской. В городской администрации отметили, что о дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будут сообщать позже.

Ранее сообщалось, что взрывы в Киеве 20 ноября прогремели во время российской атаки баллистическими ракетами.

В результате ударов в столице возникли пожары в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах. Также был поврежден объект критической инфраструктуры.

Кроме того, ракетная атака повредила Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты.

В результате вражеских ударов по столице погибли три человека, еще 15 — ранены.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.