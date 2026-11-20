В ночь на 20 ноября Силы обороны Украины поразили три пусковые установки российских баллистических ракет. Одна из них уничтожена, а последствия поражения еще двух уточняются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Поражение российских пусковых установок и работа ПВО

По словам президента, украинские воины пытаются имеющимися средствами уничтожать пусковые установки российской баллистики.

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— Стоит особо отметить наших воинов, которые пытаются имеющимися у нас средствами уничтожать пусковые российские баллистики. Этой ночью мы поразили три пусковых. Одна уничтожена, в отношении двух уточняем последствия поражения, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что всего во время отбивания атаки силы ПВО сбили 79 крылатых ракет. По его словам, особенно эффективно сработала украинская боевая авиация: истребители F-16, Mirage и МиГ.

В то же время противодействие баллистическим ракетам остается значительно сложнее и напрямую зависит от поставки соответствующих ракет партнерами, утверждает Зеленский.

Последствия атаки РФ на Украину 20 ноября

По данным президента, с ночи Россия выпустила по Украине более 400 ударных беспилотников, более 110 ракет, среди которых 27 — баллистические (также враг применял ракеты с кассетными боеголовками).

Удар был нанесен во многих городах и регионах страны. В частности, по энергетическим объектам, подстанциям и линиям, от которых зависят атомные электростанции и энергетические связи Украины с соседями в Евросоюзе.

Также РФ нанесла удары по мостам через Днепр, объектам железной дороги и обычным жилым домам.

Зеленский отметил, что россияне применили подлую тактику: запускали по несколько групп ракет с паузами в 20–30 минут, чтобы усложнить тушение пожаров, разбор завалов и восстановительные работы. Часть людей погибла именно во время повторных ударов, когда специалисты уже осматривали первые повреждения.

В настоящее время известно о восьми погибших и почти 30 раненых. Президент выразил соболезнования родным и близким жертв атаки.

Восстановление энергетики, запрос на ракеты PAC-2 и PAC-3

На селекторе с военными и чиновниками заслушали доклады министра энергетики по поводу поражений и необходимых сил для ремонта, а также отдельные отчеты по ситуации в Одессе и области, Киеве и области, Сумах, Харькове и области, на Днепропетровщине и в западных регионах Украины.

По итогам совещания определены конкретные сроки восстановления, которое уже длится везде, где позволяет ситуация с безопасностью, утверждает президент.

Зеленский заявил, что Россия пытается компенсировать военную и дипломатическую несостоятельность террором после слабых встреч кремлевского диктатора Владимира Путина в Китае, провала его намерения переделить мир и на фоне слабейших позиций армии РФ на фронте за весь год.

Президент дал ряд поручений по усилению противовоздушной обороны. По его словам, Министерство иностранных дел Украины должно уже сегодня связаться с каждым партнером, готовящим пакеты ПВО, чтобы ускорить их поставки.

Кроме этого, отдельно Зеленский обсудил с министром обороны Украины Евгением Хмарой коммуникацию с США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3. По словам президента, Киев рассчитывает, чтобы Пентагон отпустил поставки, которых ожидает украинская сторона.

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