Украинские военные провели секретную контрнаступательную операцию Медвежий капкан на севере Харьковской области, освободив 14 населенных пунктов и почти 200 кв. км территории вокруг Ольховки. Благодаря этому Силы обороны сорвали планы российского Генерального штаба окружить почти двухтысячную группировку ВСУ и захватить около 500 кв. км региона.

Подробности операции рассказали в BBC News Украина со ссылкой на источники в командном составе Сил обороны и командира 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 подполковника Александра Настенко (позывной Флинт).

Операция Медвежий капкан: как начиналась

В конце июня 2026 года российская армия начала наступление, которое назвала Медвежий угол, пробив границу возле села Артельное.

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По данным DeepState и Института изучения войны (ISW), россиянам удалось инфильтрироваться на 12–15 км в направлении Приколотного и на 15–20 км возле Белого Колодца. Генштаб РФ стремился запереть “клешни” возле Приколотного (Резниковский котел), отрезав почти две тыс. бойцов ВСУ в северо-восточной части области с центром в селе Резниково.

16 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов даже доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы завершении окружения и захвате 28 населенных пунктов и 461 кв. км, однако доказательств Москва не предоставила, а часть видео с флагами в Белом Колодце имела признаки ШИ-монтажа.

В то же время источники в командовании Сил обороны признают, что в определенный момент ситуация могла стать близкой к критической. Чтобы сорвать замысел врага, в начале сентября главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый перебросил на участок новые силы. Среди них были 120 отдельный разведывательный полк и 475 отдельный штурмовой полк CODE 9.2, который стал главной ударной силой.

Детали операции Медвежий капкан и потери РФ

Под командованием Группировки объединенных сил ВСУ защитники “срезали правую клешню” вражеской группировки. По итогам основного этапа освобождено почти 200 кв. км территории и 14 населенных пунктов вокруг Ольховатки.

Потери РФ составили около 800 военнослужащих и около 400 единиц техники.

Командир 475 ОШП Александр Настенко рассказал, что передовые российские ДРГ уже заходили в Приколотное, но были уничтожены. Когда аналитики зафиксировали выдвижение штурмовых групп врага в район Довжанки (в шести км от Приколотного), ВСУ решили ударить с флангов.

— В течение трех недель, до 10 октября, нам удалось запереть это окружение противника, — отметил подполковник Настенко.

Для реализации затеи украинские военные применили комплекс нестандартных решений. В частности, два танка (Т-80 и Abrams) 475 ОШП заехали по центральной дороге в Ольховатку и открыли огонь прямой наводкой. Российское командование восприняло это за главный удар, стянуло туда резервы, после чего ВСУ накрыли их массированным ударом беспилотниками, начали штурм с южного и северного направлений.

Чтобы заблокировать подкрепление с территории РФ, где не работает спутниковая система интернет-связи Starlink, военные развернули Mesh-сеть из ретрансляторов и дистанционно заменяли дронами логистические пути на глубину до 30 км.

Продвижение танков и БМП Bradley на флангах прикрывали тяжелые бомберы Вампир и дроны-перехватчики. Также через несколько недель бойцы провели семь эвакуаций раненых с поля боя с помощью больших коптеров.

По словам Настенко, операция еще продолжается. Сейчас идет зачистка отдельных сел возле границы, однако ситуация полностью стабилизирована.

Роль центра Фаланга и разработка ШИ-системы

Планирование Медвежьего капкана обеспечивал созданный весной 2026 центр мультидоменных операций Фаланга (совместный проект 475-го и 1-го штурмовых полков ВСУ, где около 100 военных анализируют разведданные).

Ранее этот центр разработал “логистический локдаун” Крыма в мае-июне 2026 года, нанеся серию ударов по мостам на Крымском перешейке.

Сейчас в 475-м полку создается одноименная военная программа на базе искусственного интеллекта Фаланга, которая будет выполнять роль электронного battle captain (офицера, ответственного за непрерывное управление текущими операциями и боем в режиме реального времени).

Она будет автоматически анализировать данные по киберпространству, видео с дронов, перехваты, сводки и погоду, а также будет предлагать сценарии боевых действий. Оборудование уже закуплено, а тестовый запуск системы ожидается в декабре 2026 года.

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