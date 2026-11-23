Во вторник, 24 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут применять ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 24 ноября: что известно

По информации компании, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

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Для всех категорий потребителей предусмотрены графики почасовых отключений электроэнергии объемом от 0,5 до 3,5 очередей.

Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергосистему Украины.

В Укрэнерго отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителям.

Графики отключений могут меняться. Украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго своего региона.

Напомним, этой ночью продолжались восстановительные работы в Одесской и Днепропетровской областях, где в результате российских атак была значительно повреждена энергетическая инфраструктура.

В Одесской области удалось частично стабилизировать ситуацию. В Одессе восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры.

В Днепропетровской области ситуация по состоянию на утро понедельника оставалась значительно сложнее. В регионе действовали графики почасовых отключений.

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