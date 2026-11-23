За последние сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения.

Противник нанес 49 авиаударов, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для атак 4 398 дронов-камикадзе и осуществил 1 855 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 23 ноября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-и сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.