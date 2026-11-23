Пожар виден со спутника: Новошахтинский НПЗ в РФ атаковали СБУ и ГУРДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Силы обороны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.
- Впечатлен еще и комплекс РЭБ и ЗРК Панцирь.
- Украина реализует свое право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН.
В ночь на 23 ноября бойцы СБУ совместно с ГУР Минобороны атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар, который можно увидеть даже со спутника.
Об этом сообщают в Генштабе, ГУР и СБУ.
Атака на Новошахтинский НПЗ
По данным СБУ, беспилотники Центра специального назначения Альфа нанесли удары по битумному заводу, колоннам завода АВТ-2,5, печи ребойлера и резервуарному парку на второй площадке.
Также были успешно атакованы заправочная инфраструктура ООО Тата-Газ, комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21 и зенитный комплекс Панцирь.
Новошахтинский НПЗ способен перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. Производит дизельное и судовое топливо, а также мазут. Завод расположен всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной, поэтому его топливо доходит до оккупационных войск на Южном направлении кратчайшим путем.
Как подчеркивают в СБУ, удары по нефтяной промышленности напрямую влияют на возможности оккупантов обеспечить свою армию горючим, усложняют военную логистику и сокращают ресурсы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.