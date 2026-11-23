В ночь на 23 ноября (с 18:00 22 ноября) враг атаковал территорию Украины 153 ударными дронами типа Shahed (60 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов 23 ноября

Вражеские беспилотники атаковали Украину из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированных Донецка, Гвардейского и мыса Чауда.

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Атаку дронов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 134 Шахеда (42 из них – реактивные), Герберы и дрона других типов.

Зафиксировано попадание беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на семи локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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