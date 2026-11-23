РФ атаковала Украину 153 дронами: сколько целей сбила ПВОДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 23 ноября (с 18:00 22 ноября) враг атаковал территорию Украины 153 ударными дронами типа Shahed (60 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов 23 ноября
Вражеские беспилотники атаковали Украину из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированных Донецка, Гвардейского и мыса Чауда.
Атаку дронов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 134 Шахеда (42 из них – реактивные), Герберы и дрона других типов.
Зафиксировано попадание беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на семи локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.