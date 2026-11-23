РФ за неделю атаковала энергетику Украины 100 раз: где самая сложная ситуацияДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- На прошлой неделе зафиксировано 224 инцидента с повреждением энергетической инфраструктуры.
- Без света остаются потребители в семи областях Украины.
- В Днепропетровской области россияне атаковали газовый объект, есть пострадавшие.
Россия на прошлой неделе не менее 100 раз целенаправленно атаковала объекты энергетики и нефтегазового сектора.
Об этом сообщил первый замминистра энергетики Артем Некрасов.
Атаки на энергетику за неделю
Всего за этот период зафиксировано 224 инцидента, повлекших повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.
В результате обстрелов и боевых действий по состоянию на утро 23 ноября без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Сложная ситуация с электричеством для жителей Одесчины и Днепропетровщины.
— Враг нанес масштабные разрушения энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение регионов. Благодаря работе энергетиков удалось запитать объекты критической инфраструктуры, — подчеркнул Артем Некрасов.
В Днепропетровской области введены ограничения потребления, однако энергетики постепенно возобновляют электроснабжение потребителям. В Минэнерго предупреждают, что после возобновления питания возможны временные скачки напряжения, его снижение или аварийное обесточивание. Поэтому советуют не оставлять мощные электроприборы включенными в розетках.
Артем Некрасов также отмечает, что россияне снова и снова атакуют уже восстановленные объекты.
Атаки на газовую инфраструктуру
За прошедшие сутки на Днепропетровщине оккупанты ударили по объекту газовой инфраструктуры. Пострадали трое работников: у двух из них контузии, еще один получил тяжелые ранения.
По словам Артема Некрасова, 23 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света, а для промышленности — графики ограничения мощности. Однако из-за постоянных атак ситуация с электроснабжением может меняться.
Из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения.