Россия на прошлой неделе не менее 100 раз целенаправленно атаковала объекты энергетики и нефтегазового сектора.

Об этом сообщил первый замминистра энергетики Артем Некрасов.

Атаки на энергетику за неделю

Всего за этот период зафиксировано 224 инцидента, повлекших повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

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В результате обстрелов и боевых действий по состоянию на утро 23 ноября без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Сложная ситуация с электричеством для жителей Одесчины и Днепропетровщины.

— Враг нанес масштабные разрушения энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение регионов. Благодаря работе энергетиков удалось запитать объекты критической инфраструктуры, — подчеркнул Артем Некрасов.

В Днепропетровской области введены ограничения потребления, однако энергетики постепенно возобновляют электроснабжение потребителям. В Минэнерго предупреждают, что после возобновления питания возможны временные скачки напряжения, его снижение или аварийное обесточивание. Поэтому советуют не оставлять мощные электроприборы включенными в розетках.

Артем Некрасов также отмечает, что россияне снова и снова атакуют уже восстановленные объекты.

Атаки на газовую инфраструктуру

За прошедшие сутки на Днепропетровщине оккупанты ударили по объекту газовой инфраструктуры. Пострадали трое работников: у двух из них контузии, еще один получил тяжелые ранения.

По словам Артема Некрасова, 23 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света, а для промышленности — графики ограничения мощности. Однако из-за постоянных атак ситуация с электроснабжением может меняться.

Из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения.

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