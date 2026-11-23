Российские оккупанты продолжают модифицировать беспилотники типа Молния.

Об этом сообщил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

Модификации дронов Молния

Сергей Бескрестнов опубликовал видео поражения разведывательной Молнии с МЭШ-модемом и пояснил, что этот беспилотник оккупанты оборудовали качественной камерой на гимбале (устройстве для механической стабилизации камеры) и бензиновым двигателем.

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– Раньше я не встречал таких конфигураций. Бензиновый двигатель обеспечивает разведчику большую дальность, продолжительность полета и, вероятно, более высокую скорость, – говорит Сергей Бескрестнов.

Ранее советник президента сообщал, что оккупанты на разных участках фронта начали применять беспилотники Молния с управлением через оптоволокно. По его словам, беспилотники Молния на оптоволокне способны проникать в украинский тыл на расстояние до 30 км, двигаясь на высоте около 50 метров.

Также Флеш объяснил новую тактику российских ударных Шахедов. Он отметил, что у Shahed нет дополнительного электрического двигателя для бесшумного полета. В то же время россияне применяют тактику отключения реактивного двигателя перед ударом и сверхнизкие высоты.

Фото: скриншот с видео

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