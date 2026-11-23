У России нет собственных технических возможностей, чтобы поднять с моря поврежденные арки моста через Керченский пролив, а европейские компании вряд ли согласятся работать в зоне боевых действий из-за санкций.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, предположив, что оккупанты могут разрезать конструкции для подъема по частям.

Почему РФ не может самостоятельно поднять арки Крымского моста

По словам спикера Военно-морских сил, во время предыдущего монтажа арок Россия привлекала иностранную спецтехнику, однако сейчас повторить это будет крайне сложно из-за санкционных последствий для подрядчиков и опасности в регионе.

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— Здесь вопрос в том, есть ли у них достаточно возможностей, чтобы поднять такую ​​большую конструкцию. Вероятнее всего, нет, потому что для предыдущего поднятия и установки они использовали иностранную технику. Европейские компании, которые были к этому привлечены, из-за санкций в дальнейшем испытывали сложности у себя на родине, — сказал он.

Плетенчук высказал предположение, что эти предприятия на этот раз не присоединятся к поднятию арок моста через Керченский пролив, поскольку это зона боевых действий.

Спикер ВМС ВСУ предположил, что единственным выходом для россиян может стать демонтаж конструкций под водой. По его словам, арки могут порезать, чтобы достать их со дна моря по частям.

Что известно об ударах по Крымскому мосту

Напомним, в ночь на 19 ноября Крымский мост снова оказался под атакой. Береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ нанесли удар ракетами Нептун.

В районе Керчи раздалась серия взрывов. В результате атаки было повреждено железнодорожное полотно моста через Керченский пролив, а движение по переправе перекрыли.

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что российской стороне понадобится период от нескольких месяцев, чтобы поднять и оттянуть поврежденный элемент моста через Керченский пролив.

По его словам, падение автомобильной части переправы помешало свободному движению суден, и россияне проводят обследование места разрушений с привлечением водолазов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что до ответной операции по поражению моста через Керченский пролив Россия совершила 109 атак ракетами и дронами на украинские мосты, поэтому действия Сил обороны Украины абсолютно справедливы.

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