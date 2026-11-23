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Потери врага на 23 ноября: ликвидирован 2 471 оккупант и более 1 400 БпЛАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Потери врага на 23 ноября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 2 471 российского оккупанта.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 734-е сутки полномасштабной войны превысили 1,637 млн.
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Потери врага на 23 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 639 641 (+2 471);
- танков — 12 492 (+5);
- боевых бронированных машин — 25 941 (+18);
- артиллерийских систем — 52 731 (+70);
- реактивных систем залпового огня — 2 298 (+3);
- средств противовоздушной обороны — 1 768 (+1);
- самолетов — 452;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3 213 (+4);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 618 262 (+1 459);
- крылатых ракет — 5 278;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 178 713 (+651);
- специальной техники — 4 932 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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