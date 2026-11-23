Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) приняла решение передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 150 млн грн, которые были внесены в качестве залога за бывшего министра энергетики Украины.

Об этом сообщили в ВАКС в понедельник, 23 ноября.

АРМА передают 150 млн грн залога за Галущенко

В заявлении ВАКС имя фигуранта не указывается, однако из материалов дела понятно, что речь идет о Германе Галущенко.

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В Апелляционной палате рассмотрели жалобы прокурора и стороны защиты экс-министра на постановление следственного судьи ВАКС от 28 августа 2026 года. Тогда суд частично удовлетворил ходатайство об аресте имущества в рамках уголовного производства.

— По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитников и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Постановление следственного судьи ВАКС отменено в части отказа в передаче в управление АРМА средств, внесенных в качестве залога за бывшего министра энергетики Украины и размещенных на казначейском счете ВАКС, – говорится в сообщении.

Новым постановлением суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ в этой части. Соответственно, в управление АРМА передадут безналичные средства на общую сумму 150 млн грн.

Что известно об аресте Германа Галущенко

15 февраля 2026 года бывшего министра энергетики задержали при попытке выехать из Украины. Его задержание состоялось в рамках дела Мидас.

На следующий день, 16 февраля, Галущенко сообщили о подозрении по этому делу. Ему инкриминируют отмывание средств и участие в преступной организации.

Суд избрал для экс-министра меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

В июне ВАКС продлил срок содержания Галущенко под стражей, при этом сумма залога была уменьшена до 150 млн грн.

В конце июня необходимую сумму залога за бывшего министра внесли. После этого на него возложили процессуальные обязанности.

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