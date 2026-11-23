За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 пусковых установок российских оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер и зенитных ракетных комплексов С-400.

Об этом министр обороны Евгений Хмара сообщил во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в понедельник, 23 ноября.

ВСУ поразили 16 пусковых установок Искандер и С-400

— Против баллистики мы действуем асимметрично. Уничтожаем вражеские пусковые установки. За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 Искандеров и С-400. Также мы строим и наращиваем систему РЭБ, – сказал Хмара.

По словам министра, для борьбы с реактивными беспилотниками и крылатыми ракетами Украина применяет боевую авиацию и зенитные ракетные комплексы.

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Развиваются более доступные средства противовоздушной обороны, которые можно оперативно масштабировать.

Среди них – зенитно-артиллерийские модули, дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы.

Удары по энергетической инфраструктуре РФ

Хмара сообщил о результатах украинских дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре.

По его словам, они уже привели к выводу из строя более 50% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Украина намерена продолжать атаки на российские НПЗ и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

— Мы будем использовать все возможные средства в ответ на российский террор. Если враг продолжит атаковать нашу энергетику, мы продолжим уничтожать энергетический сектор РФ, – подчеркнул Хмара.

Министр добавил, что Украина и в дальнейшем будет усиливать удары по нефтеперерабатывающим заводам России, поскольку они обеспечивают ее экономику ресурсами, необходимыми для ведения войны.

Среди приоритетных целей украинских ударов остаются предприятия российского военно-оборонного комплекса. Их поражение должно ограничить возможности РФ по производству вооружения.

Сколько баллистических ракет выпустила Россия в октябре

Евгений Хмара привел данные об интенсивности российских воздушных атак. По его словам, в октябре 2026 года российские войска применили против Украины 153 баллистические ракеты.

Количество реактивных беспилотников, которые РФ запускает ежемесячно, с начала года выросло с менее чем 300 до более 4 тыс.

— В начале года Россия запускала менее 300 реактивных дронов в месяц. В октябре – уже более 4 тыс. Увеличивается интенсивность ударов баллистическими и крылатыми ракетами. В октябре государство-террорист запустило по Украине 153 баллистические ракеты, – отметил он.

Министр рассказал об одной из самых массированных комбинированных атак, которой Украина подверглась за два дня до его выступления.

Тогда Россия использовала 404 ударных беспилотника, среди которых было 123 реактивных, и 111 ракет, в частности 27 баллистических.

— Каждые пять часов враг производит одну баллистическую ракету и продолжает наращивать этот темп, – подчеркнул министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые ракетные удары по Украине и призвал граждан обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

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