Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Атака на Киевщину: повреждены объекты энергетики в двух районахДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Киевской области.
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Как сообщила Киевская областная военная администрация, российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Киевской области.
В результате вражеских атак повреждены объекты энергетики в Вышгородском и Белоцерковском районах.
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— В результате вражеских ударов зафиксировано повреждение энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах, — говорится в сообщении.
На местах ударов работают профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и оценивают масштабы повреждений.
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