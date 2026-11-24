В среду, 25 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут действовать плановые ограничения электроснабжения — от 0,5 до 3 очередей почасовых отключений. Причиной введения графиков остаются последствия российских атак на украинскую энергосистему.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света на 25 ноября

По информации Укрэнерго, в части областей Украины плановые ограничения будут действовать круглосуточно в следующем формате:

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для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей;

для промышленности – графики ограничения мощности.

В Укрэнерго подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия вражеских ударов по энергосистеме. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Актуальное время и объем применения отключений по конкретному адресу украинцам советуют проверять на официальных ресурсах оператора системы распределения (облэнерго).

Ситуация в энергосистеме в Украине: что известно

Напомним, утром 24 ноября стало известно о новых повреждениях энергетической инфраструктуры в результате очередных российских обстрелов.

По состоянию на утро вторника, обесточенные потребители фиксировались в пяти регионах – Житомирской, Запорожской, Ровенской, Черниговской и Харьковской областях (где вынужденно применялись аварийные отключения).

В течение суток 24 ноября в части областей круглосуточно действовали плановые почасовые отключения объемом от 0,5 до 3,5 очередей и графики ограничения мощности для промышленных предприятий.

Изменение тактики российских атак на энергетику

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска изменили тактику ударов по украинской энергосистеме, сосредоточившись на уничтожении электросетей и линий электропередачи.

По его словам, именно так РФ пытается отрезать от источников электроснабжения Одессу, Одесскую и Днепропетровскую области.

По данным первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, только на прошлой неделе Россия по меньшей мере 100 раз атаковала объекты энергетики и нефтегазового сектора Украины.

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