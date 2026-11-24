Поставка партии из 48 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы Украине для защиты неба, задерживается из-за отсутствия разрешения министра обороны США Пита Хегсета.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Задержка 48 ракет Patriot и дефицит ПВО

Зеленский призвал союзников Украины увеличить поставки перехватчиков для систем Patriot, необходимых для отбивания российских баллистических атак, указав на острую нехватку ракет и сбои в графиках поставок.

Сейчас смотрят

По его словам, передача 48 ракет Patriot задерживается, поскольку эта партия до сих пор не получила одобрения главы Пентагона Пита Хегсета. В то же время президент уточнил, что даже получение этой партии полностью не закроет потребность Украины в ракетах Patriot.

Ранее Зеленский сообщал, что с прошлого года США передают Украине по 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц — это примерно четверть объемов, обещанных при президентстве Джо Байдена.

— Очень неприятно, что на фоне всех этих переговоров по поводу того, как прекратить войну, Украина сталкивается не только с сокращением поставок ракет-перехватчиков Patriot, но и с задержками в поставках, — отметил Зеленский.

Он обратился к партнерам с просьбой покрыть украинские потребности в ракетах ПВО как минимум на весь декабрь, объяснив, что рассчитывает найти новый подход в работе с обновленным Конгрессом США в январе или феврале.

Отдельно Зеленский подтвердил, что ограничения на использование спутниковых терминалов Starshield украинскими военными остаются в силе, что мешает работе противовоздушной обороны.

Комментируя это, президент заявил, что США ставят себя в очень неудобное положение, ведь политически это выглядит так, будто Вашингтон идет по тому же курсу, что и российский диктатор Путин, который стремится заставить Украину капитулировать.

Зеленский заявил, что Украина обратится к новому Конгрессу США, который после поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре перейдет под контроль демократов в Сенате и Палате представителей в январе, чтобы усилить давление на Россию.

По его словам, если президент США Дональд Трамп не сможет убедить Путина прекратить войну до конца года и не будет достигнуто приемлемое для Киева мирное соглашение, то Украина будет добиваться мощного пакета американской военной помощи и более жестких санкций против РФ.

— Должен быть уровень поддержки Украины и такие санкции, чтобы они послали четкий сигнал россиянам. Пора сесть за стол переговоров и прекратить войну, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, американские спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на заключении мирного соглашения как можно скорее, в идеале – до января. Президент предостерег, что Украина рискует столкнуться с требованиями значительных уступок, в то время как Путин не демонстрирует никаких признаков готовности завершить войну.

– Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины, — утверждает Зеленский.

Задержка в поставках Patriot для Украины

Напомним, еще 20 октября издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа медлит с утверждением передачи Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, необходимых для защиты от российских ракетных и дроновых ударов.

22 ноября, после очередной ночной атаки РФ и удара по пятиэтажке в Дымере на Киевщине, Зеленский подчеркнул, что задержки в поставках средств противобаллистической обороны особенно непонятны на фоне постоянных обстрелов Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.