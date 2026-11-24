В Киев Цифровом можно отслеживать наземный транспорт во время воздушных тревог и сбоев GPSДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В приложении Киев Цифровой обновили сервис Движение транспорта.
- Автобусы, троллейбусы и трамваи можно отслеживать на карте во время воздушных тревог и при отсутствии стабильного GPS-сигнала.
В приложении Киев Цифровой обновили сервис Движение транспорта, который позволяет отслеживать автобусы, троллейбусы и трамваи на карте даже во время воздушных тревог и при отсутствии стабильного GPS-сигнала.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации во вторник, 24 ноября.
Как отслеживать транспорт во время воздушных тревог
Для обеспечения работы сервиса команда Киев Цифрового совместно с КП Киевпастранс использует альтернативные источники данных о местонахождении общественного транспорта.
В сервисе Движение транспорта пользователи могут:
- просматривать перемещение всех маршрутов наземного общественного транспорта;
- добавлять нужные маршруты в избранное;
- следить за движением автобусов, троллейбусов, трамваев и городской электрички на карте.
Сохраненные маршруты сразу отображаются на карте, что позволяет быстрее проверить, где находится нужный транспорт.
Напомним, 20 ноября в Киеве из-за перекрытия Подольско-Воскресенского мостового перехода временно изменили маршруты автобусов и приостановили движение троллейбусов в трех районах столицы.
Ограничения в работе троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов ввели из-за отсутствия напряжения в энергосистеме города.