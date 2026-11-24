В приложении Киев Цифровой обновили сервис Движение транспорта, который позволяет отслеживать автобусы, троллейбусы и трамваи на карте даже во время воздушных тревог и при отсутствии стабильного GPS-сигнала.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации во вторник, 24 ноября.

Как отслеживать транспорт во время воздушных тревог

Для обеспечения работы сервиса команда Киев Цифрового совместно с КП Киевпастранс использует альтернативные источники данных о местонахождении общественного транспорта.

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В сервисе Движение транспорта пользователи могут:

просматривать перемещение всех маршрутов наземного общественного транспорта;

добавлять нужные маршруты в избранное;

следить за движением автобусов, троллейбусов, трамваев и городской электрички на карте.

Сохраненные маршруты сразу отображаются на карте, что позволяет быстрее проверить, где находится нужный транспорт.

Напомним, 20 ноября в Киеве из-за перекрытия Подольско-Воскресенского мостового перехода временно изменили маршруты автобусов и приостановили движение троллейбусов в трех районах столицы.

Ограничения в работе троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов ввели из-за отсутствия напряжения в энергосистеме города.

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