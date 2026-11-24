Ограничения использования военных спутниковых терминалов Starshield от SpaceX на временно оккупированных Россией территориях до сих пор фиксируются, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Такими действиями США ставят себя в очень неловкое положение.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Зеленский об ограничениях в работе Starshield

По словам президента, функционирование терминалов Starshield до сих пор ограничено на оккупированных Россией территориях Украины, что напрямую усложняет работу украинской системы противовоздушной обороны.

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Комментируя эту ситуацию, Зеленский подчеркнул, что США ставят себя в очень неудобное положение.

— С политической точки зрения выглядит так, будто Америка придерживается того же курса, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать, — заявил Зеленский.

Что известно о сбоях Starshield в Украине

Напомним, значительные сбои в работе спутниковой сети Starshield вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями Украины начали фиксироваться с 12 ноября. Об этом Зеленский сообщал после докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

Тогда президент уточнил, что речь идет о системном ограничении скорости работы Starshield до уровня 161 километра в час (100 миль в час).

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что перебои в функционировании системы снижают возможности украинской ПВО в борьбе с российскими реактивными беспилотниками, в том числе перехват реактивных дронов типа Shahed.

Военные вынуждены адаптировать систему противовоздушной обороны к новым условиям, однако для полноценной защиты неба требуется восстановление нормальной работы сервиса.

Это произошло на фоне массированных атак РФ, которая только за одну неделю применила против Украины более 2,3 тыс. ударных дронов, 1590 авиационных бомб и 15 ракет разных типов.

Комментируя технические ограничения на украинских землях, ранее Зеленский отмечал, что решение относиться к оккупированным территориям так, будто они не украинские, демонстрирует направление движения американской стороны.

Президент подчеркивал, что Украина ни при каких обстоятельствах не признает российскую оккупацию своих земель.

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