Украина выразила категорический протест из-за решения генерального директора МАГАТЭ назначить своим заместителем подсанкционного российского чиновника Алексея Ферапонтова. Киев готовит ноту протеста и требует отмены этого кадрового решения, поскольку Ферапонтов причастен к попыткам легитимизировать незаконный захват Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и Министерстве энергетики Украины.

Почему Украина протестует против назначения Ферапонтова

По данным МИД и Минэнерго, речь идет о назначении заместителем генерального директора МАГАТЭ российского чиновника Алексея Ферапонтова, занимающего должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор).

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В заявлении отмечается, что Ферапонтов причастен к действиям государственных структур РФ, направленных на легитимизацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля.

В отношении него Украина ввела персональные санкции указом президента №75/2023 от 12 февраля 2023 года.

В МИД и Минэнерго подчеркнули, что из-за российской оккупации крупнейшая АЭС Европы превращена в источник постоянной угрозы ядерной и радиационной безопасности, а наделение руководящими полномочиями в МАГАТЭ представителя органа, причастного к созданию этих угроз, фундаментально противоречит мандату Агентства.

Там отметили, что Киев неоднократно предупреждал руководство МАГАТЭ о категорической неприемлемости такого шага как по дипломатическим каналам, так и публично.

В совместном заявлении указывается, что это решение противоречит статье VII Устава МАГАТЭ, требующей высочайших стандартов профессиональной компетентности и добродетели при подборе персонала, гарантирует независимость руководства и работников Агентства от внешнего влияния.

Кроме того, это противоречит духу и целям резолюций Генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантиям в Украине.

В то же время это проявление институциональной слабости, которое подрывает авторитет МАГАТЭ, доверие к его беспристрастности и создает опасный прецедент для всей международной системы ядерной безопасности.

— Сейчас нужна принципиальность, а не беспозвоночность. Министерства иностранных дел и энергетики Украины выражают категорический протест против этого неприемлемого кадрового решения и требуют его безотлагательной отмены, — говорится в заявлении.

Украина призвала государства-члены МАГАТЭ, прежде всего членов Совета управляющих, предоставить принципиальную публичную оценку этому назначению и задействовать предусмотренные Уставом Агентства механизмы для его пересмотра.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины уже выражало решительный протест из-за намерения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси назначить Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики.

В МИД тогда отмечали, что вопрос заключается не в гражданстве кандидата, а в его непосредственной причастности к попыткам РФ легитимизировать оккупацию ЗАЭС, поэтому место таких представителей российских госструктур — на скамье подсудимых, а не руководящих должностях в международных организациях.

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